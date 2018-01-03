Kızılay Başkanı Dr. Kınık: Dünyanın Arakan zulmünü seyretmesi korkutucu

MEDİPOL Üniversitesi'nde düzenlenen “Neden Arakan?” başlıklı programa katılan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Arakan’daki zulme karşı dünyanın sessiz kaldığını, bunun insanlık adına korkutucu bir durum olduğunu söyledi.

Etkinlik, üniversitenin İnsani Yardım Kulübü tarafından gerekleştirildi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Sait Demir'in katıldığı programın moderatörlüğünü Sosyal Bilimler MYO Öğretim Görevlisi Hülya Günaydın üstlendi. Arakan’da yapılan katliamlara dünyanın sessiz kalmasının korkutucu olduğunu kaydeden Dr. Kınık, Arakan katliamlarının sosyal medyada çarpıtıldığını söyledi. Dr. Kınık, sosyal medyada dolaşan içeriklerin birçoğunun çarpıtılmış olduğunu ve bu içeriklerin Arakan davasına zarar verdiğini ifade etti. Arakan bölgesinde bir buçuk milyon kişinin zorla göç ettirildiğine dikkat çeken Dr. Kınık, Arakan mazlumlarının yanında sadece Türk sivil toplum kuruluşlarının yer aldığını belirtti. Kızılhaç ve Kızılay’ın iş birliği yapmasını eleştiren kesimlerden yakınan Dr. Kınık, iş birliğinin amacının Arakan’a yardım ulaştırmak olduğuna dikkat çekti.

"SORUN ANCAK BUDİSTLERLE ANLAŞARAK ÇÖZÜLEBİLİR"

İHH Genel Başkan Yardımcısı Sait Demir de Myanmar hükümetinin bugüne kadar 500 bin Müslüman'ı katlettiğini öne sürdü. Arakan katliamının sorumlusu olan Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Kyi’ye Nobel ödülü verilmesinin, dünyanın Arakan zulmüne yaklaşımının göstergesi olduğuna değinen Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arakan’a dikkat çekmesinin bölgede birtakım sorunların çözülmesine yardımcı olduğunu söyledi. Myanmar’daki zulmün son bulabilmesi için diyalog yolunun kullanılması gerektiğini aktaran Demir, Arakan katliamının ancak Budistlerle anlaşarak çözülebileceğini kaydetti.

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