Kızıkçılar madalya için hız yaptı

Turgay İPEK /ERZURUM, () - TÜRKİYE Kızak Federasyonu tarafından Palandöken'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'natürel kızak' şampiyonasına katılan sporcular madalya için kıyasıya yarıştı.

Palandöken Kayak Merkezindeki Sway Hotelin kızak pistinde yapılan yarışmalar izleyenlerin nefesini kesti. Özel yapım kızaklarıyla telesiyeje binip 900 metrelik parkurun başlangıç noktasına çıkan kızakçılar, çam ağaçlarının arasından ve köprü altlarından geçerek varış çizgisine en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Hızı saatte 40- 50 kilometreye kadar ulaşan kızakçıların yarışına, Palandöken'de kayak yapan tatilciler ve kızak severler yoğun ilgi gösterdi.

Bir festival havasında düzenlenen kızak yarışmasına sponsor olan firmalar sporculara çiğ köfte ikram etti. Türkiye şampiyonasına 9 ilden katılan 92 sporcunun arasından ilk üç dereceye girenlere madalya verildi. Türkiye Kızak Federasyonu Serkan Yaşar, şampiyonun kazasız, belasız geçtiği için mutlu olduklarını belirtti.

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