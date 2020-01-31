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Kızı yanan baba konuştu: şikayetçi oldum

GENEL 31.01.2020, 15:48
Kızı yanan baba konuştu: şikayetçi oldum

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul - ÜMRANİYE'de üvey annesi tarafından yakıldığı öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğunun babası,  "Kızım kaza olmadığını söyledikten sonra karakola gittim ifademi değiştirdim. Şikayetçi olduğumu ben de söyledim" dedi.

ANNE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, 14 yaşındaki I.T., babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve bir çocuk sahibi üvey annesi Y.T. (29)'nin yaşadığı eve misafirliğe gitti. Bu sırada üvey anne, kendisine yardım etmesi için I.T.'yi mutfağa çağırdı. Kirli bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgâhın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14 yaşındaki I.T.'nin başından aşağı döküldü. Anne Kesra Yılmaz'ın şikâyeti üzerine gözaltına alınan Y.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. I.T.'nin ise hastanedeki tedavisi ise sürüyor. 

"İFADEMİ DEĞİŞTİRDİM"
Baba Mehmet Salih T. yaşanan olayla ilgili ilk kez konuştu. Mehmet Salih T., "Çok üzgünüm. 41 yaşındayım, 3 tane çocuğum var. Eşim 5 aylık hamile 4'üncü çocuğum dünyaya gelecek. Üzüntülüyüm. Kaza olmasını çok çok isterdim. O anda oradaydım, kızım bana gelmişti okul tatilinde. Akşamdı, işten çıktım eve geldim, yemek yedik. Sonra eşim ve kızım sofrayı kaldırdılar. O an 8 aylık çocuğum kucağımdaydı. 10-15 dakika arayla, içeriden bir bağırma sesi geldi. 'Baba, yandım.' diye. Onu görünce hemen panikle hastaneye götürdük. Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Oradan da Kartal Devlet Hastanesi'ne yönlendirdiler" dedi.

"KIZIM KAZA OLMADIĞINI SÖYLEDİ" 
Mehmet Salih T., "Ben eşimle konuştum. Kaza olduğunu söylüyor. Sonra tabi ki kızımla da konuştum. Kızım kaza olmadığını söyledi. Kızım kaza olmadığını söyledikten sonra karakola gittim ifademi değiştirdim. Şikayetçi olduğumu ben de söyledim. Eşimin babasını çağırdım, eşimi aldı Adana Ceyhan'a götürdü. Normalde gitmemesi gerekirdi. Her hafta imza atması gerekirken babası aldı götürdü. Ben kızımı dinledim, dinledikten sonra karakola gidip ifademi değiştirdim. Kızım bilerek yaktığını söyledi, olayı da anlattı. Kızıma inandım. 14 yaşındaki bir kız yalan konuşmaz. 'Baba yerde çaydanlık yoktu.' dedi. Eşim de inkar etmiyor çaydanlığın yerde olmadığını söylüyor. Kazayla olsa yerde neden çaydanlık olmasın. Eline, ayağına neden su sıçramasın. Hiç ses duymadım. 8 aylık bebeğim var, çocuğum bana 'Baba kardeşime hediye aldım.' diyerek gelmişti. Daha doğrusu kardeşinin yanına gelmişti aslında. Çocuklarım beni çok seviyor ben de çocuklarımı çok seviyorum" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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