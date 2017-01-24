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Kızaklı ulaşım

Eser AYDIN/MUŞ, () - MUŞ’un Varto İlçesi'ne bağlı Kalecik Köyü Muştaklı Mezrası'nda oturan 8 kişilik aile, kış mevsiminde kardan kapanan yollarını at sırtında ya da atlı kızaklarla aşıyor. Yaklaşık 26 yıl...

Kızaklı ulaşım

Eser AYDIN/MUŞ, () - MUŞ’un Varto İlçesi'ne bağlı Kalecik Köyü Muştaklı Mezrası'nda oturan 8 kişilik aile, kış mevsiminde kardan kapanan yollarını at sırtında ya da atlı kızaklarla aşıyor.
Yaklaşık 26 yıl önce Kalecik Köyü'nden ayrılarak 1.5 kilometre uzaklıktaki araziye taşınan ve bugün dağınık biçimde 8 hane, 50 kadar nüfusu olan mezrada oturanlar yol sorunu nedeniyle zor durumda kalıyor. Mezra halkından Şemsettin Özçelik, şöyle dedi:
"Köyden ayrılıp gittik ama yolumuz yok. Hep tapulu arazi olduğu için kimse bize yol açmamız için izin vermedi. Yıllardır köyle mezra arasını yürüyerek aşıyoruz. Eğer bir yükümüz olursa onu at sırtında kışın da kızaklarla sağlıyoruz. Hastalanan da yine atlarla köye oradan da minibüsle ilçeye götürüyoruz. Bir yol için arazi sahipleri ile görüşmek istedik ancak başaramadık. Çünkü arazi sahiplerinin bir kısmı ölmüş varisleri de köyün dışında hatta Avrupa'da yaşayan bile var. Kimseye ulaşamıyoruz."

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