Kız öğrenciye kiralanma şartıyla bağışlanan dairedekiler çıkarıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Söke ilçesinde, hayırsever tarafından kız öğrencilere kiralanması şartıyla Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na bağışlanan dairenin, sözleşmenin Türk kız öğrenci üzerine yapılmasına rağmen, bir süre önce 5 Suriyeli bekar erkeğe kiralandığı ortaya çıktı. Apartman sakinlerinin durumu polis ve kaymakamlığa taşıması üzerine başlatılan soruşturma sürerken, Suriyeliler evden çıkartıldı.

​Sökeli hayırsever Sıdıka Yamak'ın, yaşamını yitirmeden, kız öğrencilere kiraya verilmesi şartıyla 10 yıl önce Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na (ADVAK) bağışladığı, Atatürk Mahallesi Köknar Sokak'ta bulunan Şafak Sitesi 2'nci Blok 1'inci kattaki daire, iddiaya göre, emlakçı tarafından Suriyeli 5 bekar erkeğe, 800 liraya kiralandı. Sözleşme ise Türk kız öğrencinin üzerine yapıldı. 20 daireli 2'nci bloğun yöneticisi Abdi Tokcan, ADVAK yetkililerine ulaşıp, durumdan rahatsız oldukların söyledi, ancak iddiaya göre sonuç alınamadı. 2 aylık çabasına rağmen Suriyelilerin daireden çıkarılmaması üzerine Tokcan, sorunu önce Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'na taşıdı, ardından da Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, 28 Mayıs'ta eve gelip, 5 Suriyeliyi ifadelerine başvurmak ve kimlik tespiti yapmak için gözaltına aldı. 5 Suriyelinin, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt ürünleri tesisinde çalıştığı, ancak Türkiye'de çalışma izinleri bulunmadığı belirlendi. Kaymakam Kurtbeyoğlu'nun da devreye girmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gelen tepkiler üzerine Suriyeliler, 6 Haziran'da evden çıkartıldı. Boş kalan dairenin yeniden kiralanıp kiralanmayacağı merak konusu olurken, pencerelerine demir korkuluklara asma kilitler takıldı.

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