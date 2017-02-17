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Kız öğrencilerine elle taciz iddiasıyla açığa alındı

AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'ndeki bir lisede öğretmen C.B.'nin kız öğrencilerine elle tacizde bulunduğu iddia edildi. Olayın duyulması üzerine soruşturma başlatılırken, C.B.'nin açığa alındığı öğrenildi. Koçarlı Anadolu Lisesi'nde...

Kız öğrencilerine elle taciz iddiasıyla açığa alındı
AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'ndeki bir lisede öğretmen C.B.'nin kız öğrencilerine elle tacizde bulunduğu iddia edildi. Olayın duyulması üzerine soruşturma başlatılırken, C.B.'nin açığa alındığı öğrenildi.
Koçarlı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 17 yaşındaki 3 kız öğrenci, tarih öğretmeni, evli ve 2 çocuk babası 53 yaşındaki C.B. tarafından elle taciz edildiklerini ileri sürdü. Kız öğrenciler, rehber öğretmenlerine giderek yaşadıklarını anlattı. Öğrencilerin şikayeti üzerine rehber öğretmen durumu Koçarlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. C.B., dün polis tarafından gözaltına alındı. Koçarlı Kaymakamlığı ise C.B.'yi açığa aldı. Öte yandan durumdan haberdar olan bazı erkek öğrencilerin, C.B.'yle sosyal medyadan sahte bir hesap üzerinden temas kurduğu, kendilerini kadın olarak tanıttığı ve çıplak fotoğraflarını istediği; C.B.'nin isteği yerine getirdiği öğrenildi. Polis ekiplerinin o fotoğrafları da tutanak altına aldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

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