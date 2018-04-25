Kız öğrencilerin gösterisinin yarıda kesilmesine büyük tepki (2)

CHP'Lİ ATICI'DAN TEPKİ

CHPi Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan çocukların etkinliklerinin kıyafetlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle engellenmesine tepki göstererek, hükümet temsilcilerine "9 yaşındaki çocukları bile bir cinsel obje olarak gören bu sapkın zihniyete hesap soracak mısınız? diye sordu.

Kazanlı İlkokulu'ndaki öğrencilerin gösterilerinin engellenmesini TBMM gündemine taşıyan CHP'li Atıcı, burada yaptığı konuşmada, "İlkokul 3'üncü sınıf çocukları bir müzik etkinliği düzenlemişti; etkinlik başladı, çocuklar sahneye çıktı. Müzik başladı, çocuklar dans etmeye başladı. Ancak karanlık bir zihniyet müziği durdurdu, çocukları sahneden indirdi. Gerekçe, 9 yaşındaki kız çocuklarının kıyafetlerinin uygun olmamasıydı. Şimdi, siz Bakan olarak bu gerici zihniyete hesap soracak mısınız? 9 yaşındaki çocukları bile bir cinsel obje olarak gören bu sapkın zihniyete hesap soracak mısınız, yoksa sayın Bakan siz de suç ortağı mı olacaksınız?" dedi.



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