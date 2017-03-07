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Kız öğrenciler şehitler için 250 Türk bayrağı dikti

Muhammet KAÇAR/RİZE, () – RİZE’de bir grup liseli kız öğrencinin, okuldaki atölyelerinde 3 ayda yaklaşık 200 metre kumaş kullanarak diktikleri 250 Türk Bayrağı, şehit ailelerine gönderildi. Gülbahar Hatun Mesleki...

Kız öğrenciler şehitler için 250 Türk bayrağı dikti

Muhammet KAÇAR/RİZE, () – RİZE’de bir grup liseli kız öğrencinin, okuldaki atölyelerinde 3 ayda yaklaşık 200 metre kumaş kullanarak diktikleri 250 Türk Bayrağı, şehit ailelerine gönderildi.
Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretimi Teknolojisi bölümünde 9 kız öğrenci, şef öğretmenleri Esma Öztürk ve Engin Şenol öncülüğünde, ‘250 Şehide 250 Bayrak' projesi için 3 ay boyunca çaba harcadı. Yaklaşık 200 metre kumaş kullanan öğrenciler, el işlemeli 250 Türk bayrağı hazırladı. Bayrakların 248'i, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine, ikisi de Kayseri’deki patlamada şehit düşen Rizeli er Uğur Korkmaz ve şehit yakını Rize Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu’ya postayla gönderildi.
'EL İŞİ ÇOK ÖZEL ÇALIŞMA'
Proje koordinatörü Engin Şenol, projenin temel amacının 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak ve bayrağın manevi değeri ile birlikte şehit ailelerinin kalbinde yer edinebilmek olduğunu söyledi. Şef öğretmen Esma Öztürk ise öğrencilerin bayrakları Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki dikim tekniklerini kullanarak el işi çok özel bir çalışma ile tamamladıklarını ifade etti.
Öğrencilerden Ayşe Pakoğlu’da şehit ailelerine destek için bayrak dikip mektup yazdıklarını dile getirdi, “Kaç tane bayrak diktiğimi hatırlamıyorum ama çok duygulandım. Bayraklardan iki üç tanesinde gözyaşım var. Gerçekten çok özel bir çalışma oldu. Onların kalbine bir nebze olsun dokunmak istedik" diye konuştu.

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