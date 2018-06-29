'Kız Kardeşim' projesinin Bursa eğitimleri tamamlandı

TÜRKİYE'de bilişim alanında kadınlara gönüllü eğitmenler aracılığı ile ulaşan 'Kız Kardeşim' projesi eğitimlerinin Bursa etabı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.BTSO bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, Habitat Derneği, İTÜ ve Coca Cola işbirliğiyle düzenlenen ‘Kız Kardeşim’ projesi kapsamında kadın girişimcilere yönelik ‘Sosyal Medya Okuryazarlığı’ ve ‘e-ticaret’ eğitimi verildi.Türkiye’de bilişim alanında kadınlara gönüllü eğitmenler aracılığı ile ulaşan 'Kız Kardeşim' projesinin eğitimlerinin Bursa etabı gerçekleştirildi. Proje kapsamında Bursa Zeyniler Mahallesi’nde düzenlenen eğitime, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekilleri Mihrimah Kocabıyık ile Zehra Sönmez, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir ile 100’e yakın kadın girişimci katıldı.KADIN GİRİŞİMCİLERE TEŞEKKÜRBursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık, Türkiye ekonomisinin en önemli potansiyelinin girişimciler olduğunu belirterek, “Güçlü girişimcilerimizle ekonomimiz daha da büyüyor. Bursalı kadın girişimcilerimiz de kentimizin ticaret ve sanayi hayatına önemli katkılar sunuyor” dedi.'1.4 MİLYON GİRİŞİMCİMİZ VAR'BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, “Türkiye, 1,4 milyonu aşan girişimcisiyle son 15-20 yıllık süreçte çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. 'Kız Kardeşim’ projesi ile bilişim alanında farkındalığı artıracak eğitimlerle girişimcilerimizin iş hayatına önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum” diye konuştu.'DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ'Bursalı kadın girişimci sayısını artırmaya yönelik BTSO’nun destekleriyle önemli projelere imza attıklarını ifade eden TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, “Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak için kadın girişimciler olarak daha çok çalışmalıyız. Yeni girişimcilerimizle ekonomimizi daha da güçlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.KADIN GİRİŞİMCİLERE BİLİŞİM EĞİTİMİHabitat Derneği’nden Mahmut Ok, güvenli sosyal medya kullanımı, sosyal medya tarihi, itibar yönetimi, sosyal medya araçları, sosyal medya ve etik, internet hukuku konularıyla ilgili bilgiler paylaştı. Eğitimin ikinci bölümünde ise Mustafa Sönmezay, dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişimi ile iş hayatındaki önemine ilişkin çarpıcı bilgiler aktardı.

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