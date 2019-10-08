Kız kardeşe miras dayağı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, Fatma Tufanoğlu (56) babasından kalan miras nedeniyle ağabeyi Mustafa S. tarafından sokak ortasında dövüldüğünü öne sürerek, şikayetçi oldu.

Çukurasma köyünde yaşayan Fatma Tufanoğlu, iddiaya göre, geçen 30 Eylül günü, 2011 yılında ölen babalarından kalan miras nedeniyle ağabeyi Mustafa S. ile tartıştı. Ardından da Mustafa S. tarafından sokak ortasında darbedildi.

Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunan Tufanoğlu, "Geçimini tavuk besleyip, yumurta satarak sağlıyorum. Babamın gösterdiği arazide kendi imkanımla yaptığım evde oturuyorum. Babam 10 dönümlük araziyi bize eşit olarak paylaştırdı. Herkese 1,5 dönüm yer düştü. Kardeşlerim mirastan feragat etmem için baskı yaptı. Ben de kabul etmedim. Sadece oturduğum evi istedim ama kardeşlerim bu evi de elimden almak istedi. Gidecek yerim yok. Bu evde tavuk besleyip, yumurta satarak geçimimi sağlıyorum. Kardeşlerimden şikayetçiyim. Bu şiddet son bulsun. 2011 yılından bu yana psikolojik şiddet görüyorum" dedi.

KADINLARDAN DESTEK

Fatma Tufanoğlu’na Mersinli kadınlar sahip çıktı. Tufaoğlu ile Özgür Çocuk Parkı’nda bir basın açıklaması yapan Kadın Savunma Ağı Üyesi Elif Çoban, "Erkek kardeşler uzun süredir Fatma’ya miras hakkından feragat etmesi için psikolojik şiddet uygulamış, amaçlarına ulaşamayınca da tehdit ve fiziksel şiddete başvurmuştur. Ataerkil düzenin mülkün erkekten erkeğe aktarılmasını, aileye ait mülklerin erkeğe ait olmasını öngören ayrımcı anlayışının sonucudur bu olay. Bu düzende kadın, ailedeki erkekler tarafından barınma ihtiyacını karşılayacağını, ekip biçerek geçimini sağlayacağını söylemesine rağmen mülklerden yoksun bırakılarak ekonomik açıdan güçsüz ve savunmasız hale getirilmektedir. Bizler ölmek değil yaşamak istiyoruz. Ancak güçsüz, çaresiz ve savunmasız değiliz. Çünkü kadın kadını savunur, kadın kadınla dayanışır. Fatma’nın yanındayız ve sürecin takipçisiyiz" diye konuştu.



