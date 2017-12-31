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Kız çocuklarının 'Kapanma partisi'ne soruşturma (2)

MAHALLE SAKİNLERİ ÖĞRETMENE SAHİP ÇIKTI Bozova ilçesindeki Hacılar Ortaokulu'nda düzenlenen ‘kapanma partisi’yle ilgili Hacılar Mahallesi sakinleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni G.İ.’ye sahip çıktı. Hacılar Mahalle Muhtarı...

Kız çocuklarının 'Kapanma partisi'ne soruşturma (2)

MAHALLE SAKİNLERİ ÖĞRETMENE SAHİP ÇIKTI
Bozova ilçesindeki Hacılar Ortaokulu'nda düzenlenen ‘kapanma partisi’yle ilgili Hacılar Mahallesi sakinleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni G.İ.’ye sahip çıktı. Hacılar Mahalle Muhtarı Seydi Duran, çıkan haberlere üzüldüklerini belirterek, şunları söyledi:
"Öğretmenimizin iyi niyetiyle bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşması sonucu bu olayın basına yansıması ve böyle büyütülmesi bizleri çok üzdü. Öğretmenimiz sınıfta düzenlediği bu etkinlik öğrencilerimizin isteğiyle gerçekleşmiştir. Burası İmam Hatip Ortaokulu'dur. Böyle bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin böyle bir şeyi yapması gayet doğaldır. Bu öğretmenimiz normalde öğrencilerimize dini ve ahlakı öğretmesi  gerekiyor. Bunu anlatmaması kötüdür. Biz bu işin sadece bir boyutuna bakıyoruz. Sınıfta kapalı ve açık olan öğrencilerimiz de vardır. Öğretmenimizin zorlama veya dayatmasıyla bu olay olsa o diğer öğrencilerin de kapanmasını isterdi. O partide öğrencilerin birbiriyle kaynaşması bir durum vardı. Bu olay çok abartılı oldu. Bugüne kadar öğretmenimizden zerre kadar bir baskı uygulama görmedik. Öğretmenimizden çok memnunuz biz kesinlikle öğretmenimizin arkasındayız."
Sınıfta düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerden Hilal Ö. ise "Öğretmenimiz bize zorla başörtüsü veya eşarp takmadı. Biz kendi isteğimizle kapandık. Allah için kapandık" diye konuştu.
Öğrenci velilerinden Fethi Özgül de öğretmenlerine sahip çıkarak "Bir veli ve bir vatandaş olarak bu olayı spekülatif olarak görüyorum. Bu olay çok abartıldı. Aslında öğretmenimiz 2 yıldır bu okulda görev yapıyor. Onun bu süre içersinde herhangi bir yanlışını uygunsuz hareketini asla görmedik. Bu örtünme olayında öğrencilerimiz; gerek benim kızım gerekse diğer öğrenciler olsun herkes kendi isteğine bağlı olarak kapandıklarını biliyorum. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine bu safhalara gelmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Ben bir bilinçli baba olarak, çocuğuma öğretemediklerimi bu öğretmen sayesinde benim kızım öğrendi. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Bu geleceğimizi öğretmenlerimiz yetiştirecektir. Bu olaydan ötürü öğretmenimizi biz yadırgasak bu nesli kim yetiştirecek?" diye konuştu.

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