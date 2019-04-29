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Kız çocukları okusun, diye şenlikte buluştular

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, () - MERSİN'in Mezitli ilçesinde, Soroptimist Kulübü üyeleri, ihtiyaç sahibi kız çocuklarına burs sağlamak için 'Anneler Günü Alışveriş Şenliği' düzenledi.  Mezitli Belediyesi Down Kafe'de bu yıl 4'üncüsü...

Kız çocukları okusun, diye şenlikte buluştular

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, () - MERSİN'in Mezitli ilçesinde, Soroptimist Kulübü üyeleri, ihtiyaç sahibi kız çocuklarına burs sağlamak için 'Anneler Günü Alışveriş Şenliği' düzenledi. 
Mezitli Belediyesi Down Kafe'de bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen şenliğe; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan, Soroptimist Kulubü Başkanı Nalan Varat, kulüp üyeleri, anneler ve çocukları katıldı. Mezitli Belediyesi Gönüllüleri gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunca stant açılarak, şenliğe destek verildi. Özenle hazırlanan stantlarda kadınlar, satış yaparken, konuklar için de çeşitli aktiviteler düzenlendi. Eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Resüsitasyon Derneği'nce 'Hayata el ver' sloganıyla başlatılan proje kapsamında, 4 basit adımla kalbi yeniden çalıştırmanın yolları gösterildi.
Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Nalan Varat, "Şenliğimiz artık bir gelenek haline geldi. Kadınların el ele vererek, hassas çalışmaları ile hazırladığı şenliğimiz, her yıl öncekinden daha güzel geçiyor. Mersin halkının ilgiyle beklediği şenliğimizin bu yıl 4'üncüsünü birlik ve beraberlik içinde geçirdik. Şenliğimizden elde edilen gelirin tamamı ile kız çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz" dedi.

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