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Kız arkadaşının tanıdığı kız, dövüp parasını gasp etti

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'de polise başvuran 23 yaşındaki B.T., aynı evi paylaştığı kız arkadaşı aracılığıyla tanıştığı 33 yaşındaki C.H. tarafından evinde tehdit edilerek 1500 lira parası ve kredi kartının gasp edildiğini...

Kız arkadaşının tanıdığı kız, dövüp parasını gasp etti

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'de polise başvuran 23 yaşındaki B.T., aynı evi paylaştığı kız arkadaşı aracılığıyla tanıştığı 33 yaşındaki C.H. tarafından evinde tehdit edilerek 1500 lira parası ve kredi kartının gasp edildiğini söyleyerek şikayette bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan C.H. tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği'ne başvuran B.T., aynı evi paylaştığı kız arkadaşı aracılığıyla tanıştığı C.H. tarafından önce tehdit edildiğini ardından da gasp edildiği suçlamasında bulundu. B.T., C.H.'nin geçen salı günü panik halinde evine geldiğini, çalıştığı firmaya ait 46 bin liranın çalındığını, paranın bir kısmını tamamladığını eksik kısmı tamamlaması için kendisinden yardım istediğini söyledi. Parası olmadığını söyleyince C.H. tarafından dövüldüğünü anlatan B.T., "Bana tehditle kredi kartımdan 1500 lira çektirdi. Hem bu paralı hem kredi kartımı gasp etti" dedi.
Polisin, olaydan bir gün sonra yakaladığı C.H., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede gasp suçlamasıyla tutuklandı.

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