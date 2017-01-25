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Kız arkadaş tartışmasında bacağından bıçaklanan genç öldü

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'in Buca İlçesi'nde, 20 yaşındaki Yunus Kara, iddiaya göre eski kız arkadaşı yüzünden tartıştığı aynı yaştaki Barış Memişoğlu'nu sağ bacağından bıçakladı. Memişoğlu kaldırıldığı hastanede...

Kız arkadaş tartışmasında bacağından bıçaklanan genç öldü

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'in Buca İlçesi'nde, 20 yaşındaki Yunus Kara, iddiaya göre eski kız arkadaşı yüzünden tartıştığı aynı yaştaki Barış Memişoğlu'nu sağ bacağından bıçakladı. Memişoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Yurus Kaya tutuklandı.
Olay, 146/2 Sokak'taki parkta geçen pazartesi günü meydana geldi. Hırsızlık suçundan yaklaşık 1.5 yıl cezaevinde kalan Yunus Kaya, kısa süre önce tahliye oldu. İddiaya göre Yunus Kaya, cezaevine girdikten sonra kendisinden ayrılan kız arkadaşı B.M.'nin, Barış Memişoğlu ile arkadaşlık ettiğini öğrendi. Yunus Kaya ile Memişoğlu, bu konuyu konuşmak üzere parkta buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yunus Kaya, yanındaki bıçakla Memişoğlu'nu sağ bacağından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çok kan kaybeden Memişoğlu'nu ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Memişoğlu, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Genç adamın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin çalışması sonucu yakalanan Yunus Kaya ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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