KIYAMDER Genel Başkanı Altınkum'u Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce kişi karşıladı

Murat ÇAKIR / İSTANBUL,() KIYAMDER Genel Başkanı Emre Altınkum Cidde dönüşünde Umre esnasında 25 Nisan'da yaşanan olaylara ilişkin Atatürk Havalimanı'nda bir basın açıklaması yaptı. KIYAMDER üyeleri ile Fatih Medreseleri Mekke'de Umre esnasında 25 Nisan'da kavga etmişti. Kavganın taraflarından Fatih Medreseleri üyeleri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönmüştü. Bugün de Kıyamder Genel Başkanı Emre Altınkum, THY'ye ait bir uçakla saat 21.00'da Cidde'den İstanbul'a geldi. Altınkum'u Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce seveni karşıladı.

Kamuoyunda KIYAMDER hakkında çıkan haberler ve Mekke'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Emre Altınkum yaşanan hadisenin yanlış aktarıldığını kaydederek olayı anlattı. Altınkum, Suudi ve Türk mahkemelerinde konunun takipçisi olacaklarını bildirerek kendisinin firari olmadığını bildirdi ve şöyle konuştu; "25 Nisan gecesi Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece saat 21.10'da toplam 93 erkek 41 kadın 7 çocuk grubumuzla birlikte Mekke'deki otelden içeri girdik. Grubumuzun 3te 2'si ben de dahil olmak üzere odalarımıza çıktığımız da saat 21.35'te Mahsun Bayraktar ile 17 erkek yanındaki 4 buçuk yaşındaki kız çoğu ile berabar grup halinde toplu şekilde otel lobisinde içeriye giriş yaptık. Onlar şunu iddia ediyorlar. Otele girişi yaparker saldırı başladı. Otel lobisinden içeri girdikten sonra ellerinde 150 tane baston olan genç bize saldırırdı. Kadınlara talimat vermişler. Hepiniz odalarınıza çıkın burada az sonra bir arbede bir cinayet yaşanacak. Halbuki KIYAMDER kendi sosyal ağlarında paylaştığı ve tüm türkiyeye ilan edeceğimiz devlet ricali ile paylaşacağımız kamera kayıtlarında kesinlikle KIYAMDER umrecilerinden bir tanesine otelin girişinde veya lobisinde 17 kişilik bu teşkilata kesinlikle saldırmamıştır. Mahsun Bayraktar ve kızı asansörde bindiği andan itibaren başta Recep Konuk olmak üzere 14 kişilik grup asansöre binmek isteyen alıkonulan kardeşimize orada darp etmişlerdir. Hatta Recep Konuk elindeki bastonu o kardeşimizin üzerinde kırmıştır. Ve bunu gören 20-25 kişilik grubun içerisinde 3-4 tane arkadaşımız olay yerinde hadiseye müdahale etmiş. Evet onlar da darp edilmiş daha sonra geri kalan arkadaşlarımız bu arbedeyi ayırmak için uğraşmışlardır.

Bu arbede de üzerinde baston kırılan arkadaşımız darp etmiştir. Üzerine çullanmış 4 arkadaşımızda darp etmişlerdir. Ve darp edilmiştir. Ancak hadise büyük olduğundan biz bir buçuk saat sonra Mekke'i Mükerreme'de Kabeyi umre için çıktığımızda o andan itibaren sözde yoğun bakımda olan 9 kişi kamera karşında Türkiye'ye burada cinayet işlendi. İnsanlar darp edildi. Otelin lobisi kan içinde kaldı. Evet bu görüntülerin tamamını paylaşacağım. O 9 tane dedikleri ağır yaralıları da paylaşacağım. Ve 25 gün boyunca televizyon ekranlarından arkamızdan olmadık hakaretler ettiler. Münafık, paralel, derin devlet dediler. Çete dediler. Şurada toplanan kardeşlerimize esrarkeş eroinman dediler. Hırsız dediler. Hem bana Hem KIYAMDER'e İsmailağa cemaatine, Ehli sünnetin gür sesi cübbeli hocamıza kameralar karşısında 25 gün hakarette bulundular. Arkadaşlar hukuki süreci başlattık. Hem şahsım adına ve Kıyamdar adına" Altınkum, 15 Temmuz gecesi kendilerinin darbe girişimine karşı koyduklarının altını çizerken bahsi geçen kişilerin ortada olmadığını belirtti. Altınkum'un konuşmasını dinleyenler sık sık "Amin" diyerek katılırken Altınkum'u da görüntülemeye çalıştılar.

(FOTOĞRAFLI)