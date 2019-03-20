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Kıyafetlerle duygusal özgürlük

İSTANBUL,() - Birçok giyim markasının 2019 ilkbahar - yaz koleksiyonunları raflardaki yerini almaya başladı. Beymen Collection da Kadın 2019 ilkbahar-yaz koleksiyonunu satışa çıkardığını duyurdu. Duygusal ve feminen tasarımlarıyla kadınların...

Kıyafetlerle duygusal özgürlük

İSTANBUL,() - Birçok giyim markasının 2019 ilkbahar - yaz koleksiyonunları raflardaki yerini almaya başladı. Beymen Collection da Kadın 2019 ilkbahar-yaz koleksiyonunu satışa çıkardığını duyurdu.

Duygusal ve feminen tasarımlarıyla kadınların çok yönlülüğünün tasvir edildiği koleksiyon hakkında Beymen'den şu açıklama yapıldı:

"Spontane ve rahat parçalardan oluşan koleksiyonda, kadın bedeninden esinlenen tasarımlarıyla ruhun değişim arzusunu tatmin etmek amaçlanıyor. Ayrıca Afrika’nın göz alıcı gün batımlarını yansıtan soft toprak renkleri, leopar ve çiçek desenleri, siyah ve turuncu tonlarla sezona dinamizm katıyor. Maskülen takım elbiseler, narin ipek bluzlar ile kombinlenerek feminen görünümü tamamlıyor. 

Sıcak yaz döneminde Afrika’nın renkli kültüründen esinlenen canlı renkler kırmızı, sarı ve saks birliktelikleri ise görkemli modellerle hayat buluyor. Koleksiyon, dökümlü ve sakin silüetlerinden esinlenen feminen, iddialı bir gardırop arz ediyor. Yaza özel sunulan mayo modelleri de koleksiyona uyumluğu sayesinde günlük hayatta rahatlıkla kombinlenebiliyor."

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