Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......

Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa ifade verdi

 Ümit TÜRK / İSTANBUL, () ÜNLÜ oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. hakkında ifade vermek üzere savcılığa geldi. Ünlü...

Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa ifade verdi

 Ümit TÜRK / İSTANBUL, () ÜNLÜ oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. hakkında ifade vermek üzere savcılığa geldi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a 29 Eylül'de 3.5 milyon lira vergi borcu gelmişti. İddiaya göre vergisini düzenli ödeyen Tatlıtuğ, muhasebecisi Erdal D.'yi aramış ancak ulaşamayınca savcılığa başvurmuştu. Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.'nin ifadesini aldı. Erdal D.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağırıldı. Avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Tatlıtuğ, soruşturmayı yürüten savcılığa çıktı.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,