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Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı (1)

Yüksel KOÇ / İstanbul -  KARTAL'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geçtiğimiz perşembe günü bir davası için gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan...

GENEL 23.09.2019, 11:00
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı (1)

Yüksel KOÇ / İstanbul -  KARTAL'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geçtiğimiz perşembe günü bir davası için gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U.'nun mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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