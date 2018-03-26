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Kitapseverler 2017'de 27 bin 235 kitap okudu

İSTANBUL, () -BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından şehrin kültür sanat hayatına kazandırılan Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri, 2017 yılında da Beylikdüzü’ndeki kitapseverlerin ilgi odağı oldu. 2017 yılında, 27 bin 235 kitap okuyucularla...

Kitapseverler 2017'de 27 bin 235 kitap okudu

İSTANBUL, () -BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından şehrin kültür sanat hayatına kazandırılan Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri, 2017 yılında da Beylikdüzü’ndeki kitapseverlerin ilgi odağı oldu. 2017 yılında, 27 bin 235 kitap okuyucularla buluştu.

Kütüphane Haftası dolayısıyla Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri’nin 2017 istatistiklerini paylaşan Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Hilal Çuhadar, “Farklı disiplinlere yayılan kitapları bünyesinde bulunduran ve okurların uğrak noktası haline gelen Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri, 2017’de 169 bin ziyaretçiyi ağırladı; 27 bin 235 kitap da okuyucuyla buluştu” dedi.

ÇOCUKLARIN TERCİHİ ‘SAFTİRİK’ GENÇLERİN ‘HARRY POTTER’

2017 yılında en çok okunan çocuk kitabının Saftirik Serisi olduğunu söyleyen Hilal Çuhadar,  “2017’de gençlerin tercihi ise Harry Potter serisi oldu. Yetişkin kitapseverlerimiz ise en çok Sabahattin Ali’nin ‘Kürk Mantolu Madonna’ adlı romanını okudu” açıklamasında bulundu

(FOTOĞRAF)

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