Kitapla öğrenci döven öğretmene 4 yıl hapis cezası verildi

Halil YILMAZ / İSTANBUL, () İSTANBUL'da 6 yaşındaki öğrencisine kitapla vurup, yüzüne dört dikiş atılmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Nadir D.’nin davasında karar çıktı. Mahkeme, Nadir D.’nin 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.





Esenler’deki bir ilkokulda 6 yaşındaki öğrencisi H.S.S.’yi dövdüğü iddiasıyla yargılanan öğretmen Nadir D.’nin davasında, mahkeme kararını açıkladı. Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya, H.S.S.’nin annesi Songül S. ve tutuksuz yargılanan sanık 53 yaşındaki Nadir D. katıldı. Adli Tıp Kurumu’nun gönderdiği raporun okunmasıyla başlayan duruşma, şikayetçilerin rapora karşı beyan vermesiyle devam etti.





‘KULLANILAN KİTAP SİLAH NİTELİĞİNDEDİR’





Beyanında şikayetçi olduğunu dile getiren Songül S. “Öğretmen olaydan sonra hiçbir pişmanlık göstermedi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.” dedi. Söz alan Songül S.’nin avukatı Şahin Baran ise H.S.S.’nin yüzüne 4 dikiş atıldığını ve yara izinin geçmediğini belirterek, “Kullanılan kitap silah niteliğindedir, ayrıca sanık gözetimi altındaki çocuğa karşı suç işlemiştir. Bu nedenle en üst sınırdan cezalandırılmasını ve cezadan indirim yapılmamasını talep ediyoruz.” dedi.





Mahkeme, sanık Nadir D.’nin “kasten basit yaralama” suçunu işlediğine hükmederek, 4 yıl 2 ay hapis cezası almasına karar verdi.





İDDİANAME





Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatılıyor: İlkokul 1. Sınıf öğrencisi olan H.S.S. yere düşen kalemini almaya çalıştı. Bu sırada sınıf öğretmeni şüpheli Nadir D. dersi dinlemediği gerekçesiyle H.S.S.’nin sağ gözünün alt kısmına kitapla vurarak darp etti. Hastaneye götürülen H.S.S.’nin göz altına dikiş atıldı. Olayın ardından soruşturma başlatan savcılık hazırladığı iddianamede, mağdurun sağ göz altında darbeye bağlı bir yaralanmanın olduğunun anlaşıldığını belirterek, şüphelinin yaşı küçük mağdura karşı kamu görevlisi sıfatından kaynaklı olarak nufüzunu kötüye kullandığını belirtti. İddianamede şüpheli öğretmen Nadir D.’nin “Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğa karşı silahla basit yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyordu.