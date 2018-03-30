"Kitap Türk insanının ihtiyaç listesinde 235'inci sırada"

İSTANBUL, () İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Rektörü (İGÜ) Prof. Dr. Burhan Aykaç, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla 54. Kütüphane Haftası kapsamında üniversite kütüphanesinden en çok ödül alan öğrencileri ödüllendirdi. Rektör Aykaç, okuma alışkanlığının artması için çalışmalar yaptıklarını belirtti ve 2017 yılında en çok kitap okuyan Belgin Arslan, Eyüp Güler ve İpek Sezgin'i kutlayarak başarılar diledi. İGÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı A. Şenol Armağan ise TÜİK verilerine göre kitabın Türk insanının ihtiyaç listesinde 235'inci sırada bulunduğunu belirtti.

26 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında 54. kez kutlanan Kütüphane Haftası'nda Türk Kütüphaneciler Derneği, üniversite kütüphanelerinden en çok ödünç alınan 5 kitabı açıklarken Türkiye'de en çok okunan kitaplar hakkında da fikir verdi. En çok okunan eserlerden biri Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ı olurken, onu Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı, George Orwell’ın 1984’ü, Kahraman Tazeoğlu’nun Bukre’si ve Canan Tan’ın Hasret’i izledi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencilerine de okuma alışkanlıklarını soran İGÜ Medya Koordinatörü Saygı Ünlü, son yıllarda öğrencilerin sosyal medya ve televizyondan etkilenerek popüler olan metinlere ilgi gösterdiğini belirtti ve popüler olanın her zaman “kötü” olmadığını, öğrencilerin hiç kitap okumamalarındansa popüler olandan başlayarak bir okuma kültürü oluşturabileceklerini düşündüğünü söyledi. Okuma alışkanlığını “klasik” diye adlandıracağımız kitaplar üzerinden var eden öğrencilerin ise daha avantajlı olacağını söyleyen Ünlü, edebiyatın ve kitap okumanın zevkine daha çabuk ulaşacaklarını, üniversite öğretim üyelerinin öğrencileri temel ve klasik metinleri okumaya teşvik etmelerinin yanında, kendilerinin de yazarları öğrencilerle buluşturarak, okuma günleri düzenleyerek kitapların dünyasını daha yakından tanıtmayı, okuma sürecini bir alışkanlık haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"KİTAP TÜRK İNSANININ İHTİYAÇ SIRALAMASINDA 235'İNCİ SIRADA"

Kütüphanecilik Haftası ile ilgili konuşan İGÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı A. Şenol Armağan ise Türk insanının ihtiyaç sıralamasında kitabın 235. sırada bulunduğunun TÜİK verileriyle ortaya çıktığını belirterek TÜİK istatistiklerinde Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde toplam 15 milyon civarında kitap bulunurken sadece Amerikan Kongre Kütüphanesi’nin (Library of Congress) 39 milyon kitap ve toplamda 167 milyon materyale sahip olduğunu belirtti. Bu verilerin Türkiye’deki yayıncılık ve okuma kültürü hakkında da fikir verdiğini belirten Armağan, “Batılı toplumlar çok okuyor. Otobüste, trende, uçakta, her yerde sürekli okuyorlar. Okumak bilinçli bir eylem ve içinde yaşadıkları toplumlar, bu konuda onları zorlamak üzerine kurulmuş durumda. Ayrıca bize göre okuyabilecekleri çok fazla materyale de sahipler” dedi. İçerik ve baskı kalitesi olarak yüksek düzeyli yayınların okuma oranlarına olumlu etki yapacağını belirten Armağan, kütüphanelerin okuma kültüründe önemli bir paydaş olduğunu belirtti.

(FOTOĞRAFLI)