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Kitap mağazasında çıkan yangın binaya sıçradı: Biri ağır 3 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - KARTAL'da bir kitap mağazasının ikinci katında başlayan yangın üst katlardaki dairelere sıçradı. Yangında 3 kişi yaralanırken, panikleyerek üst kattan atladığı iddia edilen bir kişinin durumunun ağır olduğu...

Kitap mağazasında çıkan yangın binaya sıçradı: Biri ağır 3 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - KARTAL'da bir kitap mağazasının ikinci katında başlayan yangın üst katlardaki dairelere sıçradı. Yangında 3 kişi yaralanırken, panikleyerek üst kattan atladığı iddia edilen bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yangın, Kordonboyu Mahallesi Hamam Sokak'ta saat 02.30 sıralarında çıktı. Bir kitap mağazasının üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadaki yangın aniden büyürken alevler üst katlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken bina kullanılmaz hale geldi. Bu sırada yangını izlemek için çevrede toplanan ve sosyal medyadan yayın yapan vatandaşlar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.
1'İ AĞIR 3 YARALI
İddiaya göre, üst katlarda bulunan bir dairede yaşanan Ömer Kavak yangın sırasında panikleyerek aşağı atladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kavak, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İçeride bulunan iki kişi de yangından hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralılara olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.
Yangın sırasında çevrede bulunan bir görgü tanığı "Yangın büyük ihtimalle elektrik kontağından çıktı. Çevredeki vatandaşlar taş atarak haber verdiler içerideki arkadaşlara. Yangından kurtulmak için içeriden dışarı atlayanlar oldu. Birinin eli yandı büyük ihtimalle atlayan da oydu. Birinin ayağı falan kanıyordu. Toplam içeride 3 veya 4 kişi vardı. Şu anda burası kitapevi olarak kullanılıyor" diye konuştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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