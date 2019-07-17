Kitap, edebiyat ve sanat bu restoranda buluştu

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta bir süre önce hizmete giren restoran, kitap ve sanatseverleri buluşturuyor. Masalarına dünya ve Türkiye'nin yakından tanıdığı yazar ve düşünürlerin isimlerinin verildiği restoranda, kitapsever müşteriler için de kitaplık bulunuyor. Restoran sahibi Halit Şirkan Hatay, "Müşterilerin sadece cisimlerini değil, ruh ve zihinlerini de besliyoruz" dedi.

İşletmeci Halit Şirkan Hatay, Sivas'tan başlayıp, uluslararası bir marka olma hedefiyle yola çıkarak, ilk restoranını açtı. Kent merkezinde açılan restoran sanat ve edebiyat dünyasını aynı çatı altında bir araya getirdi. Restorandaki 70 masaya Leonardo Da Vinci, Victor Hugo, Mozart, Nasrettin Hoca, Beethoven gibi dünya ve Türkiye'nin önemli yazar, sanatçı ve düşünürlerin isimleri verildi. Ayrıca restoranın çeşitli bölümlerine kitaplıklar konuldu. Edebiyata büyük ilgisi olduğunu ifade eden Halit Şirkan Hatay, 'Afrika'da Aşk ve Diriliş' isimli roman yazdığını ve kitabının 50 bin basıldığını söyledi. İkinci ve üçüncü kitabının hazırlığını yaptığını belirten Şirkan, "Kitap yazıyorum, sinema ile ilgileniyorum. Burayı yurt dışındaki iş yaptığım insanlarla kurguladık. Uluslararası bir restoran markası üretmek amacıyla mutabakata vardık. Bunun nereden başlayacağını sorduklarında ben Sivas'ta yaşadığım için Selçukluların doğuşu bu şehirden olduğu için, bu felsefeden yola çıktım. Onlar da kabul ettiler. Bu tesisi 3 ay önce kurduk. Tatlarımız ve hizmetimizle, uygun fiyat politikasıyla şu an gayet iyi gidiyoruz. İkinci şubesini de İstanbul Rumeli Hisarı'nda yaptık. Uluslararası marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefim Sivas'tan küresel bir gıda markası ortaya çıkarmaktır. Çıkarabileceğimize de inanıyorum" dedi.

'SADECE CİSİMLERİNİ DEĞİL, RUHLARINI DA BESLİYORUZ'

Mesleği gereği 20 yıldır dünyanın yaklaşık 80 ülkesini gezdiğini anlatan Hatay, şunları söyledi:

"Ticaretin içerisinde olmama rağmen hiçbir zaman kitaptan sanattan kopmadım. Çünkü kitapsız ve sanatsız bir hayat hayal edemiyorum. Bir yazar olduğum için ve klasikleri sevdiğim için masalarımıza batıdan ve doğudan insanlara mal olmuş, insanlık adına bir değer haline gelmiş yazarların, düşünürlerin, filozofların isimlerini doğum tarihlerini ve ölüm tarihlerini yazdım. Daha sonra kütüphaneler yaptım. Bu değerli insanların kitaplarını topladım. Çalışan arkadaşlarımıza da bu insanların kitaplarını okumalarını telkin ediyorum. Restorana üç tane kütüphane yaptım. Görenler şaşırıyor ve gelip kitap alıp, 2-3 saat oturup okuyor. Amacım buraya gelen insanların sadece cisimlerini beslemek değil aynı zamanda ruhlarını ve zihinlerine iyi gelecek bir atmosfer yaratmak. Çocukluğumdan itibaren okumaya ve yazmaya çok meraklıydım. Afrika'da Aşk ve Diriliş adlı 567 sayfalık roman yazdım. İki kitap yazmaya da devam ediyorum. Biri İrfan Meclisi ve Sosyal Sözleşme diğeri ise Tanrının Hüküm Günleri adlı bir roman. Aynı zaman da film yapımcılığını üstlendim. Senaryosu yazım aşamasında. Eğer Allah izin verirse Eylül ayının sonunda Hatay'da çekimlere başlanacak."

Restoranın girişine yaptırdığı dev resim tablosunda ise Tolstoy, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Mevlana, Victor Hugo, Dostoyevski isimleri yemek masasında tasvir ettiren Hatay, "Farklı düşünce ve dünyaları, doğu batı sentezinde aynrı masada buluşturarak mesaj vermek istedim" dedi.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Aslen Hataylı olduğu için kendi yöresine ait lezzetler ürettiklerini ifade eden Hatay, "Müşterilerimize tepsi kebabı, künefe, mezeler sunuyorum. Organik ürünler sunuyorum. El yapımı zeytin yağı, nar ekşisi ve baharatlar kullanıyorum. Ürünlerimizde kesinlikle suni bir şey kullanmıyorum. Künefeyi yüzde 100 tereyağı ile yapıyorum. Mezeleri yüzde 100 zeytinyağı ile yapıyorum. İnsanlar da bunu fark ediyor" diye konuştu.

Şu anda İngiltere'de 30 şubesi bulunan bir tavuk fastfood zinciri ile görüşme halinde olduklarını belirten Hatay, marka ortaklığının gündeme gelebileceğini ve yurt dışında da şubeler açmak istediklerini söyledi.

Restoran müşterileri de ilk geldiklerinde masadaki isimleri görünce şaşırdıklarını belirterek, "İlginç bir uygulama olmuş, Burada hem yemekler lezzetli. Hem de masadaki isimlerle ilgili kitap bulup okuma imkanı buluyoruz" dedi.

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