Kitabı çıkan görme engelli küçük Duru'nun sevinci

AYDIN'ın Söke ilçesindeki Söktaş 75. Yıl İlkokulu'nun evde eğitim alan, görme engelli 7 yaşındaki Duru Avşar, yüzme havuzuna girme hayalini 'Çocuk Yazarlar Projesi' kapsamında 'Gerçekleşen Dileğim' adı altında hikayeleştirdi. Avşar'ın Braille alfabesini bilmemesi nedeniyle annesinin kağıda döktüğü 13 sayfalık hikayesi, kaymakamlık tarafından kitap olarak bastırıldı.Söke'de yaşayan Aysel-Murat Avşar çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Duru Avşar, yüzde 100 görme engelli olarak dünyaya geldi. Şu an 7 yaşında olan Duru, anaokulunun ardından 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda, Söktaş 75. Yıl İlkokulu'na kaydedildi. Ancak küçük kızın eğitimine annesinin isteği üzerine evde devam edildi. 3 öğretmen, sırayla eve gelerek küçük Duru'ya ders verdi. Başarılı bir öğrenci olan Duru Avşar, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke İlçe Milli Eğitim Şerafettin Yapıcı tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Çocuk Yazarlar Projesi'ne de katılıp, annesinin desteğiyle hikaye yazdı.Bugüne kadar yüzme havuzuna girmeyen Duru Avşar'ın, bu hayalini konu alan 'Gerçekleşen Dileğim' adını verdiği 13 sayfalık hikayesi, kitap olarak basıldı.Söke Kaymakamlığı tarafından Avşar'ın hikayesinin yanı sıra 'Çocuk Yazarlar Projesi'ne katılan diğer 472 öğrencinin hikayeleri de tek tek kitap haline getirildi. Avşar, azmiyle öğretmenlerinin takdirini topladı.ÖĞRETMENLERİ ÇOK SEVİYORDuru Avşar'a evde Türkçe dersi veren öğretmen Huriye Can Özkan, "Duru ile bu yıl tanıştım. Evde eğitimi bizden alıyor. Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuk yazarlar projesi yapıldı. Bu projeye Duru'nun katılmasını istedik. Kitap okuyamıyor ama kitap okunurken dinlemeyi çok seviyor. Çok sayıda kitabı var, bunları bizlere okutuyor. Duru, çocuk yazarlar projesine annesinin desteğiyle yazdığı kitapla katıldı. Resim konusunda da arkadaşları yardımcı oldu. Güzel bir eser ortaya çıkardık" dedi.Sınıf öğretmeni Mürşide Arıkan Demir de "Duru'ya haftada 8 saat matematik ve fen bilgisi dersi veriyorum. Görme engellilerle ilgili eğitim almadığımız için Duru'ya ders vermeye geldiğimizde çok tedirgindik. Gönüllük esasıyla yaptığımız bir iş. Duru'nun eğitime olan isteği ve okuma azmi bizi çok motive etti. Bir yılı tamamladık. Benim hayatıma da çok büyük katkısı oldu. Yıl sonunda çok büyük bir ilerleme sağladığımızı gördüm. Kendisinin, ailesinin ve bizlerin büyük emeği var" diye konuştu.OKULUNDA DARBUKA İLE GÖSTERİ SUNDUMüzik öğretmeni Engin Tutar da Duru ile yıl boyunca haftada bir ders işlediklerini belirterek, şöyle konuştu:"Başlangıçta melodika üzerinde çalışmaya başladık. Amacımız onların kendi alfabesindeki harfleri parmak hassasiyetiyle doğru bir şekilde bulabilmesiydi. Duru ile bunu başardık. Daha sonra vurmalı çalgılara olan ilgisini öğrendik. Vurmalı çalgılarla ilgili çalışmalar yaptık. Darbukayı şu an orta seviyede çalabiliyor. Hatta okulumuzda gösteri bile sundu. Çok başarılı bir öğrenci."'KIZIM İÇİN İŞİMİ BIRAKTIM'Anne Aysel Avşar, kızının doğuştan görme engelli olduğunu, sol gözünün ameliyatla alınıp, içine protez gözün yerine oturması için bilye yerleştirildiğini, 7 aylıktan itibaren görsellik için bir dizi ameliyat geçirdiğini, ilerleyen yaşlarla protez göz takılacağını olduğunu anlattı. Anne Avşar, şunları söyledi:"Kızımın eğitimi için çalıştığım fabrikadan 2016 yılında ayrıldım. O yıl anaokulunda eğitime başladı ve orada 'İstiklal Marşı'nı En güzel Okuma' yarışmasında üçüncü oldu. Eğitim zamanı geldiğinde evde eğitime başvuruda bulundum. Evde Türkçe, Fen Bilgisi, Müzik ve Matematik eğitimi alıyor. Öğretmenlerimiz konusunda çok şanslıyız. Kızımın kendini göstermesi için çok büyük destek verdiler. Görme engelliler okulundaki eğitimine başlayacak. Kızımın okulu için Denizli'ye taşınacağız. Onun için çok şeyden vazgeçtik. Kızıma desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum."'O SÖYLEDİ, BEN YAZDIM'Kızının eli kolu olduğuna vurgu yapan Aysel Avşar, "Kızımın yazdığı kitap benim de gerçekleşen dileğimdi. O ders işlerken havuza götürmediğimi fark ettim. Havuzu derste sorarak, çok merak ettiğini söylemiş. Çocuk yazarlar projesi için kızımın anlattıklarını kağıda döktüm. Çünkü şu an kendi alfabesini kullanıp, yazamıyor. Yazılan kitap, kızıma bu eğitim döneminden bir hatıra kaldı" dedi. Duru Avşar ise, "En sevdiğim ders müzik. Diğer dersleri ve öğretmenlerimi de çok seviyorum. Kitap yazmak dileğimdi. Havuzu merak etmemi kitabımda anlattım. Büyüyünce Türkçe öğretmeni olmak istiyorum" diye konuştu.Avşar, karnesini alıp, öğretmenleri ile vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı.

