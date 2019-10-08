Kışlık yiyeceklerini imeceyle hazırlıyorlar

BALIKESİR’in Edremit ilçesinin kırsal mahallelerinde kadınlar, imece usulü kışın tüketecekleri yufka, tarhana, salça, erişte ve pekmez gibi yiyecekleri hazırlamaya başladı.Kırsal mahallelerde kadınlar, kışa hazırlık yapmaya başladı. 10- 15 kişilik gruplar halinde bir araya gelen kadınlar, imece usulü kışın tüketecekleri yufka, tarhana, salça, erişte ve pekmez gibi gıdaları yapıyor. Kadınlar, her akşam bir evin kışlık erzağını hazırlıyor. Komşuluğun ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen kadınlar, yaptıkları iş bölümü sayesinde hem çalışmaları kolaylaştırıyor, hem de birlikteliğin verdiği keyifli ortamı yaşıyor.Kışlık yufka en çok emek isteyen gıdalar arasında yer alıyor. İlçenin kırsal Hacıaslanlar Mahallesi'nde oturan Fatma Kızıler, kışa hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Yufka hazırlığını, yazın ocak başında zor olacağı için Eylül ayı gelip, havalar serinleyince yapmaya başladıklarını belirten Kızıler, şöyle konuştu:"Sabahtan hamur karmaya başlıyoruz. Bir yandan salça kaynatılıyor. 2 kişi hamur yuvarlarken, 6 ila 9 kadın da 3 kademe halinde hamuru inceltiyor. İmece usulü hazırlıkta bir kişi de taşıyıcı görevini üstleniyor. Kurulan ocaklarda yanan 2 ayrı odun ateşinde de yufka 2 aşama halinde pişiriliyor. Komşularla kış hazırlığımız bu şekilde oluyor”Hazırlıkların erişte ile başladığını ifade eden Fatma Kızıler, “İlk olarak erişte ile başlayan hazırlıklar tarhana, pekmez, salça ve yufkayla devam ediyor. Öte yandan biber ve domatesleri kaynatıp, posasını ayırıyoruz. Ardından tekrar kaynatarak, kışlık olarak konserve kavanozlarında saklıyoruz. Ağırlıklı olarak biberleri Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinden, domatesleri ise Bayramiç ilçesinden temin ediyoruz” dedi.