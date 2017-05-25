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Kışlada enfeksiyon alarmı, 1 asker öldü (2)

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL EKİP GÖNDERDİ Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili Vali Mustafa Hakan Güvençer, yeni bir açıklama yaptı. Güvençer, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 54'ten...

Kışlada enfeksiyon alarmı, 1 asker öldü (2)

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL EKİP GÖNDERDİ
Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili Vali Mustafa Hakan Güvençer, yeni bir açıklama yaptı. Güvençer, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 54'ten 61'e çıktığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın enfeksiyonla ilgili Manisa'ya özel bir ekip gönderdiğini söyledi. Vali Güvençer'ın açıklaması şöyle:
"Kışlada eğitimlere ara verilmesi söz konusu değil. Yarın da yemin merasimi yapılacak. Rahatsız olan kişilerin bol su tüketmeleri için su verildi. Bugün eğitime çıkarılmadılar. Şu anda 61 asker hastanede yatıyor. Durumları iyi. Yoğun bakımdaki askerin de durumu stabil. Hayati tehlike olmadığı ifade ediliyor. Kontrol altında diyebiliriz. Biz bugün kışlada kurduğumuz poliklinikleri hem bu gece hem de yarın orada muhafaza edeceğiz. Neden kaynaklandığı bilinmediği için çocukların muhatap olduğu tüketim malzemelerinden örnekler alındı, laboratuarlara gönderildi. Çıkan sonuçla hastalardan alınan numuneler karşılaştırılır. Sağlık Bakanlığımızdan da özel bir ekip geldiler. Onlar da hem önleyici sağlık hizmetleri hem de durum tespiti için çalışıyorlar." 

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