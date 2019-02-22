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Kişisel verileri paylaşırken dikkatli olun

İSTANBUL, () - MAZARS Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Ateş Sünbül, kişisel bilgileri sosyal medya üzerinden paylaşırken dikkat etmek gerektiğinin altını çizdi. Sünbül, "Bilgi güvenliği, esas...

Kişisel verileri paylaşırken dikkatli olun

İSTANBUL, () - MAZARS Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Ateş Sünbül, kişisel bilgileri sosyal medya üzerinden paylaşırken dikkat etmek gerektiğinin altını çizdi. Sünbül, "Bilgi güvenliği, esas olarak gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğin tesisidir" dedi.

Türkiye'de genel olarak kişisel veriler ve kredi kartı bilgilerinin sızdırıldığını belirten Sünbül, "Türkiye’de yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklerle düzenlenen bir alan olmasına karşın, veri girdi ve çıktı kanallarının tam kontrol altına alınamaması ve kontrolsüz veri transferleri sonucunda bilgi sızmalarını sıklıkta görmekteyiz. İkinci kritik bilgi kredi kartı bilgileridir. Dünyada yükselen trendi olan online alışveriş imkanları kullanıcıları kredi kartı bilgilerini sıklıkla kullanmaya teşvik etmektedir. Bunun sonucunda saldırganlar için kullanıcı kredi kartı bilgileri sıklıkla hedef olarak adresleniyor" diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN BİLGİ GÜVENLİĞİ KARNESİ NASIL?

Türkiye'deki şirketlerin bilgi ve kredi kartı güvenliği alanlarında iyileştirme ihtiyaçları olduğunu söyleyen Sünbül, "Yatırım planları yapılırken, güvenlik ürünlerine yönelmeden önce şirketlerin durumlarını analiz etmeleri öneriyoruz. Pek çok bilgi güvenliği zafiyeti her hangi bir yatırım olmaksızın sadece bazı güvenlik sıkılaştırmaları işletilerek iyileştirilebilir" ifadelerini kullandı.

KOBİ’LERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Kişisel verilerin korunmasının sadece büyük ölçekli işletmelerin değil, KOBİ'lerin de dikkat etmesi gereken bir husus olduğunu dile getiren Ateş Sünbül,"Alınacak önlemler değerlendirilirken kişisel verilerin korunmasını destekleyici kontroller esas alınmalıdır. Söz konusu önlemlerin özeti Kişisel Verileri Koruma Kurulu resmi web sitesinde yayınlanan veri güvenliği rehberinde detaylandırılmaktadır. Çeşitli sektörel güvenlik raporlarında yer aldığı şekliyle finansal bilgi ve kredi kartı hırsızlığı yükselen güvenlik trendi olarak göze çarpmaktadır. Finans sektörünün PCI DSS kontrollerini daha etkin şekilde içselleştirmesi ve etkin şekilde işletmesi risklerin büyük oranda önüne geçecektir" dedi.

 

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