Kışın 'çığ yıkmasın' diye yatırılan minare, baharın gelişiyle yeniden kaldırıldı

RİZE'nin İkizdere ilçesindeki Karzavan Yaylası'nda çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minarenin kış aylarında çığdan zarar görmemesi için geliştirilen ilginç yöntem, yılladır uygulanıyor. Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan, kış aylarında yere yatırılan minare, baharın gelişiyle birlikte köylüler tarafından yeniden ayağa kaldırdı. Köylüler, yayla sezonunun açılışını da horonla kutladı.​İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 100 metre rakımlı Karzavan Yaylası'nda inşa edilen tek katlı cami için, çelik varillerin birleştirilmesi ile 7 metre uzunluğunda minare yapıldı. Ancak kış şartlarının zorlu geçtiği yaylada minare çığ nedeniyle birkaç kez yıkıldı. Minareyi korumak isteyen köylüler de ilginç bir çözüm geliştirdi. Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, 11 yıldan beri her kış öncesi yere yatırılıyor. Bu kış da yere yatırılan minare, baharın gelişiyle yeniden kaldırıldı. Köylüler, minareyi kaldırdıktan sonra açılan yayla sezonunu kemençe eşliğinde horonlarla kutladı.'KARADENİZ'İN HİKAYE GİBİ GERÇEKLERİ VAR'Kutlamaya katılan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, ilginç anlara tanıklık ettiklerini belirterek, Karadeniz insanın pratik çözüm ve zekasına dikkat çekti. Karagöz, "Burada ilginç bir olay yaşıyoruz. Daha önceden çığın yıktığı bir cami minaremiz var. Burada yaşayan vatandaşlarımız minaremize Karadeniz zekası ve pratikliğiyle çok ilginç bir sistem düşünmüşler. Minareye yaptıkları mekanizma ile minareyi yazın kaldırıyor, kışın indiriyorlar. Çok güzel bir çözüm bulmuşlar. Karadeniz’de hikaye gibi gerçekler var. Bu da onlardan bir tanesi” dedi.'MİNAREYİ ÇIĞDAN KORUDUK'Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı da, yayla sezonunun gelmesiyle kışın yatırılan minareyi ayağa kaldırdıkları söyleyerek, "Bu sistemi buraya kurmadan önce her yıl minaremiz çığın altında kalarak yıkılıyordu. Biz de varilleri birbirine kaynak ederek böyle bir sistem geliştirdik. Yaptığımız teleferik sistemiyle minaremizi kışın indiriyoruz, yaz başı yayla sezonunu açtığımız zaman ise kaldırıyoruz” diye konuştu.MİNARE AYAĞA KALKTI, SEZON AÇILDIYayla sakinlerinden Muhammet Kan, yaptıkları sistemin Karadeniz zekasının bir ürünü olduğunu anlatarak şunları söyledi:"Çığ gelip de minareyi yıkmasın' diye yatırdığımız minareyi, bugün burada yaptığımız şenlikle birlikte ayağa kaldırdık. Daha önce minaremiz 3 defa çığ altında kalarak yıkıldı. Biz de bir daha masraf çıkmasın diye böyle bir sistem geliştirdik. Bu sistem Karadeniz zekasının bir ürünüdür. Minareyi yaparken 7 tane varili birbirine kaynattık. Sonrasında da yaptığımız şerefeyi ve tepede bulunan hilali minareye kaynattık. İlk başlarda yatırıp kaldırması zor oluyordu. Biz de bu zorluğun üstesinden gelebilmek için yük taşımasında kullanılan teleferik sistemini minareye kurduk. Minaremiz her zamanki gibi işlevini devam ettirecektir. Bu minareyi ayağa kaldırdığımıza göre bizim için yayla sezonu açılmıştır.”

