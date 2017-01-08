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Kişi başına 8 kitap düşüyor, yarısı ders kitabı

TÜRKİYE Yayıncılar Birliği (TYB) Başkanı Metin Celal, 2016'da Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düştüğünü anımsatarak, bunların neredeyse yarısını ders kitaplarının oluşturduğunu söyledi. Çukurova Kitap Fuarı'na katılmak için...

Kişi başına 8 kitap düşüyor, yarısı ders kitabı
TÜRKİYE Yayıncılar Birliği (TYB) Başkanı Metin Celal, 2016'da Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düştüğünü anımsatarak, bunların neredeyse yarısını ders kitaplarının oluşturduğunu söyledi.
Çukurova Kitap Fuarı'na katılmak için geldiği Adana'da konuşan TYB Başkanı Metin Celal, "Uluslararası Yayıncılar Birliği verilerine göre Türkiye, dünyada en büyük 11'inci yayıncılık sektörüne sahip ülke. 2016'da toplam 666 milyon 865 bin 579 kitap üretildi. Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl öğrencilere 262 milyon 736 bin 286 ücretsiz ders kitabı dağıttı. 2015'te ülkemizde 620 milyon 751 bin 618 kitap üretilmişti ve kişi başına 8 kitap düşüyordu. Bu yönden artış önemli" dedi.
'EĞİTİM KİTAPLARININ PAYI BÜYÜK'
Türkiye'de kişi başına düşen kitap sayısının 'fena' sayılmayacağını anlatan Metin Celal, şunları kaydetti:
"Kitap oranı fena sayılmaz ama bizdeki sıkıntı burada eğitim yayınlarının çok büyük bir pay sahibi olmasıdır. Yani ders kitapları ve diğer yardımcı materyaller, bu oranın neredeyse yüzde 50'sini oluşturuyor. Kalan kısım ise roman, hikaye gibi kitaplar. Diğer ülkelerde de genelde eğitim kitaplarının çok büyük bir payı var. Önemli olan insanların boş zamanlarında da yani zamanını geçirmek üzere de, kültürlerini arttırmak için de kitap okumaları. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı ile de görüşüyoruz. Yani çocuklar ders kitabı dışında, testler dışında bir şey okusun. Eğitim dışındaki kitapların da daha çok okunmasını arzu ediyoruz."

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