Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silahlı başkanlık sistemi paylaşımına tepki
Sosyal medyada 'Hayır'a silahlı tehdit
Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel soruları cevapladı
Almanya her ay 500 mülteci...
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları
İstanbul Otogarda yangın çıktı...
İstanbul Otogarda yangın çıktı...

Kışanak ve Tuncel'in davaları Diyarbakır'dan Malatya'ya alındı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Sabahat...

Kışanak ve Tuncel'in davaları Diyarbakır'dan Malatya'ya alındı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Sabahat Tuncel'in hakkında açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Yargıtay'ın aldığı karar doğrultusunda Malatya'da görülecek.
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Kışanak ve Tuncel'in yargılandığı davanın güvenlik gerekçesiyle başka ile alınmasını ön gören talebini değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeye gönderdiği yazıda, "Sanıklar Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında 'terör örgütü propangandası yapmak', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından Diyarbakır 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan 2016/3 esaslı sayılı kamu davasının CMK'nın 19/2 Maddesi uyarınca Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakline, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 19 Ocak 2017 tarihli 2017/443 esas, 2017/210 karar sayılı ilamı ile karar verilmiştir" denildi.

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.