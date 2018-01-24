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Kış turizminin yeni gözdesi Denizli'deki kayak merkezi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin kayak merkezi, özellikle hafta sonları kayak yapmak isteyen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Denizli'de kayak yapmak ve kar keyfini yaşamak isteyen herkesi merkeze davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı...

Kış turizminin yeni gözdesi Denizli'deki kayak merkezi
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin kayak merkezi, özellikle hafta sonları kayak yapmak isteyen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Denizli'de kayak yapmak ve kar keyfini yaşamak isteyen herkesi merkeze davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tesise bu sezon 100 binin üzerinde turist beklediklerini söyledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kenti kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline getirmek hedefiyle hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, her geçen gün kış turizminin gözdesi haline geliyor. Denizli ve çevre illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ege'nin en büyük kayak merkezinde vatandaşlar, karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Özellikle hafta sonları binlerce ziyaretçisine hizmet veren Denizli Kayak Merkezi, dünya standartlarında sunduğu imkanlarla her geçen gün kış turizminin markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. AK Parti'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Denizli Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek kar keyfini çıkaran vatandaşlarla bir araya geldi.
DENİZLİ'NİN İKİ BEYAZI
Başkan Zolan, Denizli'nin bir turizm kenti olduğunu, hayata geçirdikleri Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ile Denizli Kayak Merkezi'nin alternatif turizm anlamında önemli yatırımlar olduğunu belirterek, "Denizlimiz hem Pamukkale'nin beyazı hem de kayak merkezimizin beyazıyla ön plana çıkacak. Alternatif turizm anlamında çeşitlendirdiğimiz bu merkezlerimizin yanı sıra şehrimizde çeşitli dallarda spor yapma imkanı sağlıyoruz. Bu yatırımımızdan önce kayak sporunu yapma şansımız yoktu. Bu merkezimizle birlikte kayak sporu hizmetini de sunmaya başladık. Tüm sporseverlerimizi, kayak severleri, alternatif turizme meraklı vatandaşlarımızı, Denizli'mize, kayak merkezimize davet ediyorum" diye konuştu.
'EGE'NİN ERCİYES'İ, ULUDAĞ'I'
Ege'nin en büyük kayak merkezini sadece Denizlililerin değil Muğla, Antalya, Aydın ve İzmir'den gelen kayak severlerin de ziyaret ettiğini anlatan Başkan Zolan, "Ege Bölgesi'ne hitap eden kayak merkezimize, Ege'nin Erciyes'i, Uludağ'ı diyoruz. Burada toplam 12 kilometrelik kayak imkanı var. Şu anda 3 koridorumuz var. Pistleri, telesiyej ve teleskileri ile kayak severlere dünya standartlarında hizmet veriliyor. Şehir merkezimiz çok kar yağışı almıyor. Bu merkezimize gelerek, beyaz örtünün güzelliklerini görmeleri ve kayak sporuyla çocuklarımız ve gençlerimizin buluşmasını diliyorum. Vatandaşlarımız burada kar hasretini giderecek. Dünya standartlarında teknolojiye sahip tesislerimiz, güvenlik anlamında da en üst seviyede. Özellikle hafta sonlarının yoğun geçtiğini görüyoruz. Bu yıl 100 binin üzerinde yerli turistin kayak merkezimizden faydalanacağını tahmin ediyoruz" dedi.

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