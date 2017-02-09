 Kış eğitim kampında mıhlama pişirdi, ney üfledi

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Bakırlıtepe eteklerindeki 1900 rakımlı Saklıkent'te TDF tarafından düzenlenen 'Temel Kış Eğitimi Kampı'nın Rizeli teknik direktörü Emin Ali Kalcıoğlu, molada Karadeniz yöresine özgü mıhlama pişirdi, ardından ney üfledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) Saklıkent'te düzenlediği 'Temel Kış Eğitim Kampı'na katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile İHH İnsani Yardım Vakfı, Sakarya Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği, Döşemealtı Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 1 haftalık yoğun eğitim kampında ter döküyor. 4 yaz eğitimini başarıyla tamamlayan ve 5'inci olarak kış eğitimine katılmaya hak kazanan 11 kişi, 2 derece hava sıcaklığında karda eğitim görürken, geceleri ise -7 dereceye rağmen kamp alanında kurdukları özel çadırlarda kalıyor.

MIHLAMA OLMAZSA OLMAZLARDAN BİRİ

Kampın teknik direktörü Rize Verçenik Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (VDDK) Başkanı Emin Ali Kalcıoğlu 1900 rakımda bir yandan mıhlama yapıp bir yandan kampla ilgili bilgiler verdi. “Bir Karadenizli olarak mıhlama bizim olmazsa olmazlarımızdan biri" diyen Kalcıoğlu, mıhlama için gerekli tereyağ, peynir ve mısır ununu Rize'den getirdiğini belirtti. Öğle yemeğinin ardından ney üfleyen Kalcıoğlu, “En güzel çay ise kar suyuyla yapılan çaydır" diye ekledi.

SAKLIKENT EĞİTİM İÇİN GÜZEL VE UYGUN

Eğitimin 5'inci kış eğitimi olduğunu aktaran Kalcıoğlu, 4 yaz eğitiminde başarılı olanların bu eğitime katıldığını, arama kurtarma eğitiminin ise kış temel eğitiminin son aşaması olduğunu söyledi. Kalcıoğlu, “Karda yürümeyi, çığın ve karın yapısının ne olduğunu öğrenmeden, kış şartlarında hayatını sürdürmenin ne olduğunu bilmeden arama kurtarmaya geçilmez" dedi. Saklıkent'in kış temel eğitimi için çok güzel ve uygun olduğunu da sözlerine ekleyen Kalcıoğlu, şöyle devam etti:

“Kampta 11 kişi var. Hepsi başarılı ve istekli. Biz de onların bu isteğini görüyoruz. Gerek pratik gerek teorik olarak dolu dolu eğitim veriyoruz. Karda, çığda neler yapacaklarını, giyinmeyi, su elde etmeyi, suyun kıymetini öğrendiler. Malzemeleri tanıdılar, teknik ve taktikleri öğrendiler."

DAĞLAR VARSA BİZ VARIZ

Emin Ali Kalcıoğlu, dağlarda mutlu olduğunu belirtirken, “Dağlar bizim yaşam biçimimiz, vazgeçilmezimiz oldu. Dağlar varsa biz varız. Dağlar yoksa üzgünüz, mutsuzuz" dedi. Dağcılığı, şehrin kirli havasından kurtulmak isteyen herkese tavsiye eden Kalcıoğlu, herkesin yapabileceği bir spor dalı olduğunu vurguladı. “İsteyenler bir kulübe gidip lisans çıkartıp oradan başlayabilir" diyen Kalcıoğlu, TDF'nin 35 bin lisanslı sporcusu olduğunu, buna her yıl 300-500 kişinin eklendiğini kaydetti.

BÖLGESEL EĞİTİM İÇİN SAKLIKENT İDEAL

Kampta bulunan TDF gözlemcisi Korkut Güven ise “Bu eğitimler doğaldır ki Türkiye'nin kış şartlarında eğitime cevap verecek olan dağ ortamında yapılır. Bu yüzden belli sayıda merkezimiz var. Kış eğitimlerini belli bölgelerde veriyoruz. Bu eğitimler için Uludağ, Erciyes ile bölgesel eğitim olarak da Saklıkent ideal" dedi. Eğitimin yapılacağı alanın önemine dikkat çeken Güven, “Eğitim yapılacak alanda talep ettiğimiz bazı ihtiyaçlar var. Bunlar kar yapısının uygunluğu, yani belli yükseklikte ve belli kalitede kar yapısı, belli eğimli yamaçlar ve ders görebilmek için küçük de olsa kapalı bir alan" diye konuştu.

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