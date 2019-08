Kırtasiye ürünlerinde merdiven altı üretime dikkat

Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL, () KIRTASİYE ürünleri de raflardaki yerini aldı ancak kalem, defter seçerken bile velilerin en az bütçeleri kadar dikkat etmesi gereken konu, sağlıklı ürünler almak. Tüketicilerin bu ürünlerde en çok araması gereken şey ise “CE” belgesi ve Türk Standartları Enstitüsü uygunluğu. Çünkü, 'merdiven altı' diye tabir edilen kırtasiye ürünleri kanserojen etkiye sahip.



Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), "Güvensiz Ürüne Sıfır Tolerans-Kırtasiye ürün Güvenliği" çalıştayı düzenledi. Halkalı’da bir otelde düzenlenen çalıştaya, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan ile Ticaret uzmanları Pelin Türk, Berre Doğan, TÜM Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Helvacıoğlu ve TÜKİD üyeleri katıldı.

KARAASLAN: MERDİVEN ALTI" DİYE TABİR EDİLEN ÜRÜNLER ASLA ALINMAMALI

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan çalıştayın ardından kırtasiye ürünlerinin sağlığa etkisi konusunda Demirören Haber Ajansı’na () değerlendirmelerde bulundu.

Karaaslan, 2011 yılından bu yana sıkı denetimler yaptıklarını belirterek, "Okul sezonu öncesi bakanlıkça denetimlere sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Biz ithal ürünleri gümrük kapılarında, iç piyasada üretilen ürünleri de laboratuvarlarda denetliyoruz. Riskli gördüğümüz her noktada, üründen numunelerini alıyoruz. Numuneleri akredite laboratuvarlarda, kanserojen maddeler yönünden, fiziki riskler yönünden testlere tabi tutuyoruz. Tüketicilerimiz öncelikle merdiven altı diye tabir edilen ürünleri asla almamaları gerekiyor. Markası, ürünün ithalatçısı, satıcı belli olan noktalardan alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Oyuncak sınıfına giren kırtasiye ürünlerinden sayılan, boya malzemeleri, oyuncak müzik aletleri, oyuncak kitaplar, oyun hamurları ‘CE’ işaretini aramalarını istiyoruz” dedi.



“CE” İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Karaaslan, ‘CE’nin işaretinin ne anlama geldiği konusunda da açıklamalarda bulunarak, “CE’ işareti, ürünün insan sağlığına ve çevre sağlığına hiçbir şekilde zararlı olmadığını, her türlü fiziki, kimyasal testlerin yapıldığını gösteren bir üretici deklarasyonudur. Tüketicilerin, ürünler üzerinde ‘CE’ işaretini aramalarını istiyoruz. Markası, modeli belli olan ürünleri satın alsınlar” dedi.

Karaaslan ayrıca, Bakanlığın, güvensiz ürün bilgi sistemiyle denetimler sonucunda ortaya çıkan güvensiz nitelikteki ürünlerin markalarını, modellerini, fotoğraflarıyla bakanlığın web sitesinde ilan edildiğini söyleyen Karaaslan, tüketicileri alışverişe çıkmadan önce bu listeyi kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Karaaslan, kırtasiye ürünlerinde rastlanabilecek kimyasallar konusunda uyararak, “Kimyasal bir tür olan fitalat, plastiği yumuşatılması için kullanılıyor. Çocuk sağlığı üzerinde fitalatın ciddi etkileri bulunuyor. Bu kimyasal, oyuncaklarda, oyuncak sınıfına giren kırtasiye ürünlerinde ve bebek malzemelerinde bulanabiliyor. Dolayısıyla biz bu ürünleri çocuklarımızın sağlığı için denetliyor, test ediyoruz. Fitalatın üretimde kullanımı çok sınırlı seviyede tutuluyor. Bu oran da Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı. İnsan sağlığına zararı olmayacak bir oran belirlendi” şeklinde konuştu.

Karaaslan, “Kokulu ürünlerin imalatında üreticileri içeriğe uygun etiketle tüketicileri bilgilendirmesini istiyoruz. Kokulu ürünlerde alerjiye yol açabilecek bir kimyasal bulunabilir. Bunun işaretlemesinin ürünün üzerinde mutlaka olması gerekiyor. Eğer maskeyle kullanmak gerekiyorsa, tüketici bunu maskeyle kullanmalı. Eldivenle kullanılması gerekiyorsa tüketicinin mutlaka eldivenle kullanması gerekiyor. Mutlaka bu etiketlere ve uyarıla dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

'CE' VE TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

TÜM Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, bütün bir sezon çalıştıklarını ve bunun sonucunda ürünlerin hepsinin denetimden geçtiğini belirterek, "Her ürünün kendi içerisinde özellikleri ve standartları var. Defterde Türk Standartları Enstitüsü’ne bakılması gerekiyor. Ama matara ya da beslenme çantasında gıda temasına uygunluğuna bakılması gerekiyor. Bunun etiketinde açıklanan bölümler var. Her ürünün ayrı testleri ve özellikleri var. Eğer bir oyun hamuru veya kalem alınıyorsa buradaki ‘CE’ye bakılacak. Ama defterse Türk Standartları Enstitüsü’ne bakılacak. Matara, beslenme çantası ve termosta gıda ile temasına uygunluğuna bakılacak. Bir de çocuklar için okul çantalarını seçerken ergonomik olması, taşıyabileceği, çocuğun rahat kullanabileceği ürünler seçilmeli” dedi.



ÜRÜNLERİ KİMLİKLERİNE DİKKAT

Helvacıoğlu, matara ve termoslarda dikkat edilmesi gerekenler konusunda ise, “Orijinal ürünlerin üzerinde izahatlar var. Bunlar nasıl yıkanacağı, nasıl kullanılacağı, nasıl boş tutulacağı, orijinal hammadde olduğu, testten geçtiği yönünde. Sadece ‘CE’ değil, gıdaya teması çok önemli. Bunların hepsi ürün etiketinde var mı bakılacak. Kurşun kalem, kırmızı kalem, yazı kalemlerinde zaten izahatları kendi stantlarında var. Ama bu oyuncaksı aksesuarlar canlandırılmışsa özel etiket olması lazım. Bir defa en büyük sorun; küçük çocukların yutacağı malzemeden uzak tutmamız gerekiyor. Çocukların boğulma riskini yok etmemiz gerekiyor. O yüzden her üründe ufak ikaz etiketlerimiz var. Bunları dikkatli kullandığımızda bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Ürünün kimliği çok önemli. Daha sonra isimsiz ürünleri, markaları nasıl iade edecek? İşportaya götürse, alsa olmaz. Semt esnafından aldığı zaman mutlaka geriye götürür, problem varsa iade eder" şeklinde konuştu.



ZAM ORANI YÜZDE 14

Helvacıoğlu, kırtasiye alışverişinin ekonomik tarafı konusunda ise, "Esasında öğretmenlerden de ricamız olacak. Kullanacağı yıllık ürünü okul açılır açılmaz aynı anda istemesin. Bir yıla dağıldığı zaman bütçe de yayılacak. Daha da iyi olacak. Tahminen 300-310 liraya bir okul çantasının iç malzemelerinin tamamı ilkokul için yeterli. Çanta fiyatı da tabii ki 29-30 liradan başlıyor 300-400 liraya kadar yükseliyor. Orta öğretimde malzeme fiyatları artmıyor. Defter, kalem sayısı azalıyor. Aksesuardan uzaklaşıyorlar, o zaman bütçe 250-300 liraya geliyor çanta dahil. Geçen yıla baktığımız zaman fiyatlarda yüzde 14 artış var. Bu da enflasyonun altında çünkü çok yüksek bir satış potansiyeli olamayacağı için, sektörümüz az karla çalıştığı için bu seneki zam oranı yüzde 14, çok mantıklı ve normal” diye konuştu.

