Kırşehir’den Mehmetçik için bin kurban

KIRŞEHİR Valiliğince başlatılan 'Afrin Kahramanlarına Kurban Bağışı Kampanyası'na Kırşehirliler ilgi gösterdi. Kampanyaya bağışlanan binin üzerindeki kurbanlardan ilk etapta 550’si MehmetçiĞE gönderilmek üzere kesildi.Vali Necati Şentürk, Afrin’de mücadele veren kahraman Mehmetçiklerin tırnağı taşa değmesin, burunları kanamasın, düşmanlarına karşı güçlü kalarak galip gelsinler diyerek ilk etapta Allah rızası için 550 adet kurban kestiklerinibelirterek, “Bilindiği gibi Valiliğimizce, Afrin’de terör hedeflerine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı başarıyla sürdüren kahraman Mehmetçiklerimize şükran duygularımızın ifadesi olarak ‘Afrin Kahramanlarına Kurban Bağışı Kampanyası’ başlatmıştık. Sınırımızda yer alan Afrin’i teröristlerden temizlemek için kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başarılı bir mücadele veriyor. Afrin’in terörden temizlenmesi ülkemizin bütün illerinin güvenliği için önemlidir. Biz Afrin’de sadece kendi ülkemizi değil dünyanın zulüm gören bütün mazlum milletlerini de koruyoruz. Kahramanlarımız Afrin’de canını feda ederek bütün insanlığa hizmet ediyor, ümmetin onurunu koruyor. Mehmetçiklerimizin canlarına en ufak zarar gelmesin, düşmanlarına karşı muzaffer olsunlar, Türkün bayrağını en yüksek tepeye çeksinler diye dualar ediyor ve kurbanlar kesiyoruz. Valiliğimizce başlattığımız kampanyaya Kırşehir halkı duyarsız kalmadı ve yoğun ilgi gösterdi. Yapılan kurban bağışı rakamı binin üzerine çıktı. Bugün 550 kurban keserken önümüzdeki günlerde yine 500 civarında kurban keseceğiz" dedi.BÜYÜKBAŞLAR KAVURMA YAPILACAKİldeki modern tesiste kesilen çoğunluğu küçükbaş olan kurban etlerinin, burada soğutulup karkas olarak soğuk zincirle doğrudan Afrin’e yola çıkarılacağını ifade eden Vali Necati Şentürk,"Birkaç gün sonra keseceğimiz büyükbaş kurban etleri ise Et ve Süt Kurumu'nda kavurma yapılarak hijyenik şartlarda paketlenerek konserve haline getirilecek ve ardından cepheye gönderilecek. Ahilerin torunları Kırşehirliler son derece cömert insanlardır. Kendilerinin ihtiyacı dahi olsa başkasına yardım etmeyi severler. Kahramanlarımıza manevi destek veren, Mehmetçiğimizin yanında olduklarını her fırsatta gösteren, büyük vatanseverlik örneği gösteren bütün hemşerilerime kampanyaya göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.Vali Necati Şentürk’ün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, daire müdürleri, il ve ilçe protokolünün de yer aldığı program, kurbanların dualar eşliğinde kesilmesi ile sona erdi.FOTOLU