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Kırşehir’deki şehit ailelerine şehadet belgeleri verildi

KIRŞEHİR'de, Kayseri'deki bombalı araçlı terör saldırısında şehit olan Piyade Onbaşılar Muhammed Ali Ocak ve Ahmet Taş'ın ailelerine törenle ‘Şehadet belgeleri’ verildi. Kayseri’de geçen yıl 17 Aralık 'ta Erciyes...

Kırşehir’deki şehit ailelerine şehadet belgeleri verildi
KIRŞEHİR'de, Kayseri'deki bombalı araçlı terör saldırısında şehit olan Piyade Onbaşılar Muhammed Ali Ocak ve Ahmet Taş'ın ailelerine törenle ‘Şehadet belgeleri’ verildi.
Kayseri’de geçen yıl 17 Aralık 'ta Erciyes Üniversitesi kampüs girişi yakınlarında, bombalı araçla gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan Muhammed Ali Ocak ve Ahmet Taş’ın anne-babasına ‘Şehadet Belgesi’ verildi. Kırşehir Askerlik Şubesi Başkanı Piyade Albay İlhan Güneş ve eşi Serenay Güneş ile Çiçekdağı Kaymakamı Ömer Faruk Duman, şehit ailelerini ziyaret ederek Şehit Piyade Onbaşı Muhammed Ali Ocak’ın babası Selvet Ocak ve Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Taş’ın babası Osman Taş ile annesi Arzu Taş’a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak imzalı Şehadet Belgelerini teslim ettiler.
Şehit evlerine yapılan ziyarette konuşan Kırşehir Askerlik Şube Başkanı Piyade Albay İlhan Güneş, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna şehitlik mertebesine ulaşan şehitlerimizin göstermiş olduğu yiğitlik ve cesaretle Türk milletinin varlığının, birlik ve beraberliğinin ve vatan sevgisinin ölümsüz sembolü olarak hatıralarını sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak " dedi. 
Şehit aileleri de devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek devlet ve mille için hayır duasında bulundular.

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