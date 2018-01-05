Kırşehir Sağlık-Sen yönetiminden 'FETÖ'den yargılanan başkan istemiyoruz' istifası

KIRŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanıp, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra adli kontrol şartı ile tahliye edilen Sağlık- Sen Kırşehir Şube Başkanı Necati Yılmaz'ın göreve yeniden döneceğini açıklaması üzerine, il yönetim kurulu istifa etti.

Kırşehir Sağlık-Sen Şubesi Başkan Yardımcıları Şenol Soykan, Harun Koç, Ahmet Dalgalı Yasin Yücesan ve Yakup Aydın ile hastane ve ilçe temsilcileri aldıkları, kararla dün sendikadan toplu halde istifa ettiklerini açıkladı.

Sağlık-Sen Başkan Yardımcısı Yasin Yücesan, "Kurulduğu günden beri kurucu üyesi olduğum, 20 Ekim 2014 tarihinde Kırşehir Sağlık-Sen üyesi kardeşlerimin teveccühü ile yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcığına seçildiğim Kırşehir Sağlık-Sen Şubesi yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevimden olağan dışı olaylar nedeniyle istemeyerek istifa ediyorum" diye başladığı istifa açıklamasına şöyle devam etti:

"İstifa gerekçem; kamuoyunun da yakından takip ettiği FETÖ zanlısı sağlıkçılar davasında, Sağlık Sen Kırşehir Şube Başkanı Necati Yılmaz yargılandığı FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Ceza alan ve devlet memurluğu görevinden uzaklaştırılan bu kişinin, Sendika Genel Merkezimize defalarca rahatsızlıklarımızı dile getirmemize rağmen hala resmiyette Şube Başkanı olarak gözükmesi, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerince FETÖ’den hapis cezası almasına rağmen 30.12.2017 tarihinde Sendika Genel Başkanı Metin Memiş’in bu kişiyi evinde ziyaret etmesinin ardından Necati Yılmaz’ın Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkan Vekilini arayarak ‘06.01.2018 Cumartesi günü sendika yönetim kurulunu acele topla ben görevimin başındayım, senin görevin burada sona erdi’ demesi ile Genel Başkan Metin Memiş’in Kırşehir Şube Başkanlığı'nda bu kişiyle devam etme kararı aldığı anlaşılmıştır. Yaşanan bu olaylar sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri olarak Başkan Vekili Ahmet Dalgalı başkanlığında olağanüstü toplanarak Başkan Vekili dahil tüm arkadaşlarımız yönetim kurulu üyeliği görevlerimizden istifa ettik."

Sağlık-Sen Başkan Yardımcısı Yasin Yücesan'ın istifa açıklamasının son bölmü ise şöyle:

"Ben Yasin Yücesan olarak her zaman devletimin yanında oldum. Bu şekilde bir ceza alan birisinin başkanlığında şahsım adına görev almam. Çünkü Başkanının FETÖ ile anıldığı bir sendikada istifa etmek için sırada bekleyen sendikada güçlükle tuttuğumuz üyelerimize hapis cezası almış bir başkanı zorla yönetim kurulu üyelerine ve sendika üyelerine dayatmak hepimize yapılmış büyük bir ayıptır. Kırşehir sağlık camiasında maalesef istenmeyen olaylar yaşanıyor. Adeta devletin yanında olanlarla FETÖ’ye hizmet edenler ve yandaşlarının mücadelesi yaşanıyor. Artık herkesin gözü önünde yaşanan bu mücadelede adeta bizlerin aklıyla alay ediyorlar ne acıdır ki hiçbir beklentisi olmayan vatan evlatlarını Sağlık Sen’den tasfiye ediyorlar. Ben ve arkadaşlarım buradan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Kırşehir'in siyasetçilerine, Kırşehir Sağlık-Sen ve Kırşehir Sağlık camiasına sahip çıkmaya davet ediyorum."



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