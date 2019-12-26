Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, 11'i büyükbaş, 14 hayvan şarbon hastalığına yakalanarak telef olurken, bölge karantinaya alındı.

Mucur'a bağlı Şatıroğlu Mahallesinde bulunan ahırda dün, 11'i büyükbaş 14 hayvan telef oldu. Ahır sahibinin ihbarı üzerine mahalleye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, hayvanların telef olmasının nedeninin şarbon virüsü olduğunu belirledi. Bunun üzerine mahalleyi karantinaya alan ekipler, ilaçlama ve aşı çalışması yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yücekaya, mahalledeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile ahırların ilaçlandığını söyleyerek, "Mahalledeki hayvanların giriş ve çıkışları yasak edildi. Aşılama çalışmalarının yapıldığı andan itibaren mahalle 15 gün karantina altına alındı" dedi.

'BÜTÜN HAYVANLARI AŞILADIK'

Alınan numunenin Ankara’ya gönderildiğini kaydeden Yücekaya, "Aşı yapmamızın ardından ölümler durdu. Toplam 11 büyükbaş, 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Hastalık tek işletmede çıktı; ama biz mahallede bulunan bütün hayvanları aşıladık. Mahalle karantinaya alındı. Hastalık şu an kontrol altına alınmış durumda" diye konuştu. Bu arada telef olan 14 hayvan, ilçeden uzak bir noktada açılan ve kireçlenen çukurlara gömüldü.

