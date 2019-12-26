Son Dakika
Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası
KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, 11'i büyükbaş, 14 hayvan şarbon hastalığına yakalanarak telef olurken, bölge karantinaya alındı. Mucur'a bağlı Şatıroğlu Mahallesinde bulunan ahırda dün, 11'i büyükbaş 14 hayvan telef oldu. Ahır...
GENEL 26.12.2019, 14:32
KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, 11'i büyükbaş, 14 hayvan şarbon hastalığına yakalanarak telef olurken, bölge karantinaya alındı.
Mucur'a bağlı Şatıroğlu Mahallesinde bulunan ahırda dün, 11'i büyükbaş 14 hayvan telef oldu. Ahır sahibinin ihbarı üzerine mahalleye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, hayvanların telef olmasının nedeninin şarbon virüsü olduğunu belirledi. Bunun üzerine mahalleyi karantinaya alan ekipler, ilaçlama ve aşı çalışması yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yücekaya, mahalledeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile ahırların ilaçlandığını söyleyerek, "Mahalledeki hayvanların giriş ve çıkışları yasak edildi. Aşılama çalışmalarının yapıldığı andan itibaren mahalle 15 gün karantina altına alındı" dedi.
'BÜTÜN HAYVANLARI AŞILADIK'
Alınan numunenin Ankara’ya gönderildiğini kaydeden Yücekaya, "Aşı yapmamızın ardından ölümler durdu. Toplam 11 büyükbaş, 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Hastalık tek işletmede çıktı; ama biz mahallede bulunan bütün hayvanları aşıladık. Mahalle karantinaya alındı. Hastalık şu an kontrol altına alınmış durumda" diye konuştu. Bu arada telef olan 14 hayvan, ilçeden uzak bir noktada açılan ve kireçlenen çukurlara gömüldü.
Mucur'a bağlı Şatıroğlu Mahallesinde bulunan ahırda dün, 11'i büyükbaş 14 hayvan telef oldu. Ahır sahibinin ihbarı üzerine mahalleye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, hayvanların telef olmasının nedeninin şarbon virüsü olduğunu belirledi. Bunun üzerine mahalleyi karantinaya alan ekipler, ilaçlama ve aşı çalışması yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yücekaya, mahalledeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile ahırların ilaçlandığını söyleyerek, "Mahalledeki hayvanların giriş ve çıkışları yasak edildi. Aşılama çalışmalarının yapıldığı andan itibaren mahalle 15 gün karantina altına alındı" dedi.
'BÜTÜN HAYVANLARI AŞILADIK'
Alınan numunenin Ankara’ya gönderildiğini kaydeden Yücekaya, "Aşı yapmamızın ardından ölümler durdu. Toplam 11 büyükbaş, 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Hastalık tek işletmede çıktı; ama biz mahallede bulunan bütün hayvanları aşıladık. Mahalle karantinaya alındı. Hastalık şu an kontrol altına alınmış durumda" diye konuştu. Bu arada telef olan 14 hayvan, ilçeden uzak bir noktada açılan ve kireçlenen çukurlara gömüldü.
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 26 Aralık 2019
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10