Kırşehir, '2. Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'ne hazır

TÜRK Halk Müziği'nin büyük ustası, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir'de bu yıl 2'ncisi düzenlenecek 'Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali' ile anılacak. Demirören Medya ile Türk Telekom'un sponsorluğunda düzenlenecek festivalin 3 Ağustos'taki açılışına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bakanlar, bürokratlar ve birçok sanatçı katılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle 3-4-5 Ağustos'ta düzenlenecek 2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'nin hazırlıkları son aşamaya geldi. Festivalin açılışı programı Kırşehir Belediyesi’ne ait Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde 3 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bakan, bürokrat ve sanatçıların katılacağı programda konuşmalar yapılacak ve Neşet Ertaş’ı anlatan panel gerçekleştirilecek. Panelin ardından, 25 Eylül 2012 tarihinde vefat eden Neşet Ertaş'ın yaşadığı şehirlere ait fotoğrafların bulunduğu 'Neşet Ertaş’ın Şehirleri' konulu fotoğraf sergisi gezilmesi ile buradaki program sona erecek.

2. Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali kapsamındaki Kırşehir Cacabey Meydanı'nda 3 gün sürecek konserler gerçekleştirilecek. Birinci gün saat 19.30’da başlayacak konser programında Ferhat Göçer, Emre Kaya, Elif Buse Doğan, Aytuğ Özdemir ve Ahmet Yazgan sahne alacak ve Kırşehir halkına birer konser verecek.

İkinci günkü konserler yine saat 19.30'da Cacabey Meydanı'nda Kibariye, Yudum, Bob Beer, Erkut Özkan ve Mesut Dağlı'nın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Festivalin son günü olan 5 Ağustos Pazar günü ise yine Cacabey Meydanı’nda saat 19.30'da başlayacak. Zara, Grup Makas, Deniz Toprak, Hulusi Gökmeşe ve Hasan Meral birer konser verecek.

Festivalle ilgili açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, üç gün sürecek festivalin en güzel şekilde kutlanması için her türlü hazırlığı yaptıklarını açıkladı. Bahçeci, Abdallık geleneğinin merkezinde Neşet Ertaş’ı en iyi şekilde anmak ve gelecek kuşaklara tanıtmayı amaç edindiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz Sayın İbrahim Kalın'ın öncülüğünde böyle bir festival başladı. Kendisi biliyorsunuz Türk halk müziğine gönül vermiş bir insan. Aynı zamanda çok önemli Neşet Ertaş hayranıdır. Birinci ölüm yıldönümünde de Neşet ustamızı yine İbrahim Kalın ve onun desteğiyle bir anma programı yapmıştık. Şimdi bu festivali daha da kurumsallaştıracağız. Her yıl biraz daha ileriye taşıyarak Neşet Ertaş'ın ismini de, abdallık geleneğini de, Türk halk müziğini de en iyi şekilde geleceğe aktaracağız. Ayrıca ,Neşet Ertaş’ı yeni nesillerimize de anlatmak ve tanıtmak hepimizin görevi. Böyle bir festival hem büyük ozanımız Neşet Ertaş’ı, hem de şehrimizi tanıtmak açısından da bu son derece önemli. Tüm Türkiye'den herkesi, Türk halk müziği severleri, Neşet Ertaş severleri Kırşehir'e davet ediyoruz. 3 gün boyunca Kırşehir'de müzik yaşanacak. İnşallah İbrahim Bey kendisi de gelecek. Cuma günü 3'teki ilk açılış programında hatta kendisi inşallah sürpriz olacak ama kendisi de sahneye de çıkarak Neşet Ertaş'ın türküsünü seslendirecek. Festival çerçevesinde ülkemizin önde gelen sevilen sanatçıları da Kırşehirlilere üç gün boyunca Cacabey Meydanı'nda konserler verecek. Şimdiden tüm Neşet Ertaş severleri Kırşehir’deki festivalimize davet ediyoruz."



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