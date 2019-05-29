Kırsal mahallesine ilk hizmeti kütüphane açmak olacak

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde muhtar seçilen Hüseyin Kıyar (33), seçim vaadini yerine getirerek kütüphane açacak. Bir ay önce sosyal medya hesabından kitap bağışı çağrısında bulunan Kıyar'ın 20 metrekarelik muhtarlık ofisi şimdiden 1500 kitapla doldu. İncirliova Belediyesi'nin bedelsiz tahsis ettiği muhtarlığın üst katındaki 60 metrekarelik alanda yapımı süren kütüphane 6 ay sonra açılacak.

Elektrik sayaçlarını okuyarak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası teknisyen Hüseyin Kıyar yerel seçimde ilk kez Hacıaliobası Mahalle Muhtarı seçildi. Muhtar Kıyar, yerel seçimde söz verdiği kütüphaneyi açabilmek için sosyal medya hesabından kitap bağışı çağrısında bulundu. Bir ay içinde 1500 kitap bağışlandı, 20 metrekarelik muhtarlık ofisi kitapla doldu. Muhtarlık binasının ikinci katında 60 metrekarelik alan, İncirliova Belediyesi'nce kütüphane yapılması için bedelsiz tahsis edildi. Yapımı süren kattaki çalışmaların 6 ay içinde tamamlanacağı kütüphanenin yıl sonunda hizmete gireceği öğrenildi.

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDAN KİTAP GÖNDERİLDİ

Muhtar Kıyar, ilçe merkezindeki kütüphaneye ulaşım zorluğu nedeniyle bu ihtiyacı duyduklarını belirterek, şöyle dedi: "Mahallemizin kütüphaneye ihtiyacı çok büyüktü. Kitap bağışı çağrısı ile destek çığ gibi büyüdü. Adeta mahallemize ülkemizin her yerinden kitap yağdı. Şu ana kadar kargoyla yaklaşık 1500 kitap geldi, bir o kadar da yolda. 3 bin civarında kitap bekliyoruz. Ancak bizim hedefimiz çok daha yüksek. Öğrenciler, gençler kütüphane açılmadan muhtarlığa gelerek ihtiyaçları olan kitapları alıp okuyor ve teslim ediyor."

ESNAF BOŞ ZAMANLARINDA KİTAP OKUYOR

4'üncü sınıf öğrencisi Abdullah Öztürk (10), kent merkezindeki kütüphaneye gitmek zorunda kalmadığını belirterek, "Daha önce kitap almak için İncirliova'ya gidiyorduk ama artık kütüphanenin buraya gelmesi iyi oldu. Buradan kitaplarımızı alıyoruz. Çok sevindik" dedi. Ev kadını Ulviye Gül (60) de, "Muhtarımızın mahallemiz için kitap kampanyası başlattığını öğrendim ve çok mutlu oldum. Dostlarımızın, arkadaşlarımızın ve çocuklarımızın bu kitapları okumasını tavsiye ediyorum. Boş zamanlarımızda eşimle birlikte kitap okumayı çok seviyoruz. Kampanya mahallemiz için çok iyi oldu" dedi. Mahalle berberi Aziz Ercedoğan (30) ise, "Böyle bir kampanya yaparak buraya kitap kazandıran muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Müşteri yokken boş zamanlarımızda kitap okuma fırsatı buluyoruz" diye konuştu.



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