 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

Kirpi Diken sağlığına kavuştu

İSTANBUL, () - İSTANBUL Başakşehir’de vatandaşların ihbarı üzerine bulunan ve Diken adı verilen kirpi sağlığına kavuştu. Başakşehir 5. Etap Mahallesi’nde vatandaşların ihbarı üzerine bulunan kirpi, Başakşehir Belediyesi sağlık...

Kirpi Diken sağlığına kavuştu

İSTANBUL, () - İSTANBUL Başakşehir’de vatandaşların ihbarı üzerine bulunan ve Diken adı verilen kirpi sağlığına kavuştu.

Başakşehir 5. Etap Mahallesi’nde vatandaşların ihbarı üzerine bulunan kirpi, Başakşehir Belediyesi sağlık ekiplerince alınarak Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi. 2 gün süren tedavinin ardından son kontrolleri yapılarak doğal yaşamına bırakılan Diken'e damar yolu açılarak serum tedavisi ile vitamin ve mineral takviyesi yapıldı.

“KONSERVE VE KEDİ MAMASINI ÇOK SEVDİ”

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan çalışanlar, güneş çarpması sonucu halsiz ve yorgun kalan kirpiye Diken adını verdiklerini söyledi. Diken'i konserve ve kedi mamasıyla beslediklerini belirten çalışanların kirpinin yiyecekleri çok sevdiğini dile getirdi.

  (FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar