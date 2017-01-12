"Kırmızılı Kadın Davası"nda ceza alan polisin yeniden yargılanma talebi reddedildi

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,() Kırmızı elbisesi, omzundaki alışveriş çantası ve arkaya savrulan saçlarıyla, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan Gezi Parkı protestolarını sembolü haline gelen 'Kırmızılı Kadın' Ceyda Sungur'a yakın mesafeden biber gazı sıktığı gerekçesiyle aldığı 20 ay hapis ve 600 fidan dikme cezası ertelenen polis memuru Fatih Zengin'nin yeniden yargılanma talebi reddedildi.



MAHKEME TALEBİ REDDETTİ



İstanbul 73. Asliye Mahkemesi kararında, “ Yargılama neticesinde sanık Fatih Zengin hakkında iki suçtan hüküm kurulmuş ve hükümlerin açıklanmalarının ayrı ayrı geri bırakılmasına karar verilmiştir. Açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına ilişkin hüküm yasal süresi içinde temyiz/istinaf yoluna tabidir" denildi. Kararda, “Açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına ilişkin hükme karşı temyiz/istinaf yoluna gidilmez ya da temyiz /istinaf yoluna gidilmesine karşın onanır ise kesin hüküm niteliği kazanır, ancak ondan sonra olağanüstü yasa yollarından olan yargılamanın yenilenmesi başvurusuna ve incelenmesine konu edilebilir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay Ceza Daireleri'nin istikrar kazanmış içtihatları bu yöndedir. Bu nedenle sanık adına müdafiisi tarafından yapılan dosyamız üzerinden verilmiş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarıyla sonuçlanmış kamu davası yargılanmasının yenilenmesi talebinin kabul edilebilir olmadığına karar vermek gerekmiştir" ifadelerine yer verildi. Mahkeme, yargılanmanın yenilenmesi talebinin kabul edilebilir olmadığına karar vererek, bu talebi reddetti.



MAHKEMEYE DİLEKÇE SUNULMUŞTU



Fatih Zengin'in avukatı Avukatı Funda Sadıkahmet Alp, Ekim ayında mahkemeye dilekçe sunarak müvekkilinin FETÖ / PDY mağduru olduğunu belirterek, yeniden yargılama talebinde bulunmuştu. Dilekçede, iddianameyi hazırlayan eski Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen'in FETÖ / PDY soruşturması kapsamında açığa alındığını ve firari olduğunu, davayı bakan mahkemenin hakimi Muzaffer İren'in de FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında tutuklandığı belirtilmişti. Dilekçede, “Soruşturma ve kovuşturma hukuka ve ahlaka uygun yapılmamıştır. Yeniden yargılama talebimiz kabul edildiği taktirde müvekkil Fatih Zengin'in masumiyeti ortaya çıkacaktır" denilmişti.



DAVANIN GEÇMİŞİ



İddianameye göre olay şöyle olmuştu: Gezi Parkı olayları kapsamında 28 Mayıs 2013 günü İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü civarlarında çok sayıda göstericinin katıldığı bir eylem meydana geldi. Gösteriye katılmak amacıyla olay yerine giden Ceyda Sungur'a ve etrafta bulunan açık kimliğiyle tespit edilemeyen bir kısım şahıslara herhangi bir uyarı yapılmadan Fatih Zengin tarafından biber gazı sıkıldı. Gaz silahları ve mühimmatları kullanım talimatlarına aykırı hareket eden Fatih Zengin'in, Ceyda Sungur'a bir metreden daha az mesafeye yaklaşarak yüzünü hedef almak suretiyle biber gazı sıktığı iddia edildi. Hakkında dava açılan Fatih Zengin, " Kasten yaralama" ve "Görevi kötüye kullanmak suçlarından 20 ay hapis ve ayrıca 600 fidan dikmesine karar veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

