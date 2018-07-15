'Kırmızı rujum olmadan podyuma çıkmam'

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA'da 8 ay önce haltere başlayan 134 santimetre boyundaki Reyhan Polat (25), katıldığı ilk şampiyonada Türkiye birincisi oldu. Olimpiyat madalyası hedefleyen Reyhan, podyuma çıkmadan makyaj yapıp, şans getirdiğine inandığı kırmızı rujunu sürdükten sonra halteri kaldırdığını söyledi.

Antalya'da doğuştan akondroplazi sedromlu Reyhan Polat, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'ndan mezun olduktan sonra uzun süre işsiz kaldı. Polat, iş başvurusu için gittiği çağrı merkezinde tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle halter sporuyla tanıştı. Ekonomik zorluklar yaşayan Reyhan, 8 ay önce antrenörü Ekrem Celil gözetiminde Antalya Spor Salonu'nda halter antrenmanlarına başladı. Konya'da, 31 Mart- 1 Nisan tarihlerinde düzenlenen Halter Türkiye Şampiyonası'nda 45 kilo kaldırarak altın madalya kazanan Reyhan, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Reyhan Polat'ın yeni hedefi gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası ardından 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak.

'HAYATIMDA İKİ DEFA YÜRÜMEYİ ÖĞRENDİM'

Kısa boylu olması nedeniyle çocukluk döneminin kendisi için zor geçtiğinden bahseden Reyhan, 12 yaşında boy uzatma ameliyatı olduğunu söyledi. Ameliyatla iki ayağına da platin takıldığını aktaran Reyhan, 1 yıl süren tedavi süreci sonrası boyunun 18 santim uzadığını dile getirdi. Çocukluğunda felç kalma riskine rağmen ameliyatı kabul ettiğini belirten Reyhan, "12 yaşında bir yıl süren tedavi süresince ikinci defa yürümeyi öğrendim. Şu anda boyumdan çok memnunum. Doktorlar tekrar ameliyat olup, boyumun uzayabileceğini söylüyor ama ben felç kalma riskinden dolayı cesaret edemiyorum. Ocak ayında başladığım halterde hızla ilerledim. 41 kilo kategorisindeki şampiyonluğumun ardından hedefim gelecek yıl dünya şampiyonu olmak. 2020'de Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da şampiyonluk istiyorum" dedi.

GÜZEL GÖRÜNÜM İÇİN TOPUKLU AYAKKABI VE RUJ VAZGEÇİLMEZİ

Engelli birey olarak hayattaki zorluklarına rağmen gülmeyi çok sevdiğini vurgulayan Reyhan, yaptığı sporun zorluklarına da dikkati çekti. Halterin zor bir spor olduğunu anlatan Reyhan, şunları kaydetti:

"Kısa boylu olmam nedeniyle gündelik hayatta da bazı zorluklar çekiyorum. Ama ben güler yüzümü eksik etmiyorum. Halteri kaldırmaya hazırlanırken her zaman gülüyorum, gülümsüyorum. Bakımlı olmayı çok seviyorum. Boyumla barışığım, özgüvenim var. Boyum kısa diye üzülmüyorum, gündelik yaşamda topuklu ayakkabı giyiyorum, mutlaka makyajımı, bakımımı yapıyorum. Rujumu sürüyorum ağırlığımı da kaldırıyorum. Rujsuz podyuma çıkmam. Bu benim uğurum gibi bir şey" diye konuştu.

İŞ ARARKEN ŞAMPİYON OLDU

Milli takım formasını uzun yıllar giymeyi hayal ettiğini belirten Reyhan, şunları söyledi:

"İş başvurusu için gittiğim çağrı merkezinde tanıştığım kişinin yönlendirmesiyle başladığım halterle hayatımda kısa sürede büyük değişiklikler oldu. Kısa sürede Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandım. İş ararken şampiyon oldum. Başarılarımla anılmak istiyorum. Günde 5 saat antrenman yapıyorum. Dünya şampiyonasında ve olimpiyatta başarılı olmak ve aileme yardımcı olmak istiyorum. Günümün büyük bölümünü antrenman yaparak geçirdiğim için farklı işte çalışamıyorum. Başarılı sporcu olup, ailemin geçimine yardımcı olacağım."



FOTOĞRAFLI