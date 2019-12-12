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'Kırmızı kod' verilen Antalya'da korkulan olmadı, renk turuncuya döndü

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün Antalya için önceki gün verdiği 'kırmızı kod' uyarısının ardından başlayan yağışta, metrekareye 150 kilogram yağmur düştü. Gece boyunca devam eden yağışta korkulan olmazken, yıldırımın isabet...

GENEL 12.12.2019, 11:14
'Kırmızı kod' verilen Antalya'da korkulan olmadı, renk turuncuya döndü
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün Antalya için önceki gün verdiği 'kırmızı kod' uyarısının ardından başlayan yağışta, metrekareye 150 kilogram yağmur düştü. Gece boyunca devam eden yağışta korkulan olmazken, yıldırımın isabet ettiği evde 1 kişi yaralandı. Bazı sürücüler araçlarıyla yollarda kalırken, 1 ağaç devrildi. Kriz masasından sorumlu Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, "Meteorolojinin uyarı seviyesini düşürmesi nedeniyle 48 saattir devam eden kırmızı kod kaldırıldı" dedi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce uyarı seviyesi, kırmızıdan turuncuya dönüştürüldü. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu yıl hayata geçirdiği renk kodlu uyarı sisteminde, kuvvetli meteorolojik bildirimler için kullandığı 'kırmızı' kodlu uyarı sonrası Antalya'da olumsuzluk olmadı. Son 24 saatte, metrekareye 100- 150 kilogram yağış düşen Antalya'da yağmur, 24 saate yayılınca olumsuzlukla karşılaşılmadı. Önceki gün meteorolojinin uyarısından sonra Antalya Valiliği bünyesinde oluşturulan kriz masasında 24 saat boyunca gelişmeler takip edildi.
YAĞIŞ GÜNDÜZ DE DEVAM EDİYOR
Bu sabah durum değerlendirmesi yapan Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, tahminleri doğrultusunda Antalya merkez, Kemer ve doğu ilçelerinde dün saat 18.00'den itibaren etkili olmaya başlayan yağışların gece boyunca etkisini artırdığını kaydetti. Yağışların devam ettiğini belirten Öztürk, en fazla yağışın Serik ilçesine düştüğünü aktardı. Öztürk, "Yağışlar bugün öğle saatlerine kadar aynı şekilde devam edecek. Öğleden sonra etkisini azaltarak gün boyunca sürecek" dedi.
EVE YILDIRIM İSABET ETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa da kendilerini zorlayan bir durum olmadığını aktardı. Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde, birkaç sürücünün araçlarıyla mahsur kaldığına yönelik ihbar aldıklarını belirten Kısa, sıkıntı olmadan sorunu aştıklarını kaydetti. Kepez'de Baraj Mahallesi'ndeki tek katlı eve yıldırım isabet ettiğini açıklayan Kısa, 1 kişinin yaralandığını, evde de hasar oluştuğunu söyledi. Teyakkuz halinde olmaya devam ettiklerini belirten Kısa, "Meteorolojik ihbar doğrultusunda ekipler çalışmaya devam ediyor. Tüm personel ve araçlarımızla hala teyakkuzdayız" dedi.
YILDIRIM DÜŞEN GECEKONDU TAHLİYE EDİLDİ
Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi 5849 Sokak'ta oturdukları gecekonduya dün gece yıldırım isabet etmesi nedeniyle hafif yaralanan, evli ve 3 çocuk babası Suriyeli Abdulileh Hac Abdullatif (29) tedavisinin ardından taburcu edildi. Abdullatif ailesinin oturduğu ev, hasar gördüğü için tahliye edildi. 4 kişilik aile, yakınlarının yanına taşındı.
Abdulileh Hac Abdullatif'in yakını Şakir Hac Abdullatif, "Çatıya internet için yerleştirilen bakır direk nedeniyle yıldırım düştü. Akrabalarım burada yaşıyor. Sadece eniştem Abdulileh Hac Abdullatif hafif şekilde yaralandı. Evi boşalttık" diye konuştu. 
Suriyeli ailenin yaşadığı gecekonduya bitişikteki evde oturan Mehmet ve oğlu İbrahim Çaşka da geceyi tedirgin geçirdiklerini söyledi. Caşka, televizyon izlerken bir anda yıldırımın isabet ettiğini belirterek, "Bir anda televizyon kapandı büyük bir gürültüyle. Evimizin tüm camları patladı. Korkuyla dışarı çıktık. Suriyeli aileyi gördük yardım istedik. Ambulans gelip tedavi etti" dedi. 
KOD RENGİ TURUNCUYA DÖNDÜ
Kriz masasından sorumlu Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, 'kırmızı kod' uyarısı kapsamında kent genelinde olumsuzluk olmadığını, sadece Suriyeli ailenin evine yıldırım isabet ettiğini, küçük yaralanma vakası yaşandığını belirterek, "Hastanede ayakta tedavisi yapıldı ve herhangi bir problem yok" diye konuştu. 
Kentte 2 gündür devam eden yağışlarda küçük çaplı ağaç devrilmesi, su birikintileri gibi her yağmurda yaşanabilecek durumlar meydana geldiğini belirten Çiçekli, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre il genelinde 'kırmızı kod' uyarısı kapsamında beklenen 200- 250 kilogramlık yağışın olmadığını açıkladı.
Ölçümlere göre Serik'te metrekareye 150 kilogram, diğer ilçelerde de 80, 100, 130 kilogram yağış düştüğünü kaydeden Çiçekli, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarı seviyesinin saat 10.00'da kırmızıdan turuncuya düşmesi üzerine kriz masasının da sonlandırıldığını açıkladı. Çiçekli, "Meteorolojinin uyarı seviyesini düşürmesi nedeniyle 48 saattir devam eden kırmızı kod kaldırıldı. Vatandaşlarımız günlük rutinlerine devam edebilir. Kriz masası sürecini sona erdirdik ama belediyeler ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da gerekli tedbirleri yine devam ediyor" dedi.

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