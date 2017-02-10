Kırmızı Kedi Yayınevi'nden saldırı açıklaması

İSTANBUL

Kırmızı Kedi Yanınevi'nden çekiçli saldırı olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Saldırıyı bir terör saldırısı olarak niteleyen Kırmızı Kitap Yayınevi açıklamsında, "Bugün yazarımız Sabahattin Önkibar'ın toplatılan kitabını bahane ederek Kırmızı Kedi Yayınevi'ne yapılan saldırı açık bir terör saldırısıdır. Yüzlerini maskeyle gizleyen iki teröristin bir yayınevine saldırması Türkiye'nin geldiği yeri göstermesi açısından önemlidir. Kitaplar ve fikirler yasaklanarak, toplatılarak yok edilemez. Çalışanlarımıza ve binamıza çekiçlerle saldıranlar aslında yayınevimize değil ülkemizin aydınlanma ve demokrasi birikimine saldırmışlardır. Korkudan yüzlerini gizleyen bu iki zavallı terörist hakkında yapılacak tahkikatın takipçisi olacağız." denildi.



