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Kırmızı ışıkta geçen otomobil polis otosuna çarptı: 3 yaralı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil, kavşakta polis otosuna çarptı. Kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.  Kaza gece yarısı Yeşillik Caddesi'ndeki...

Kırmızı ışıkta geçen otomobil polis otosuna çarptı: 3 yaralı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil, kavşakta polis otosuna çarptı. Kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. 
Kaza gece yarısı Yeşillik Caddesi'ndeki Çamlık Kavşağı'nda meydana geldi. Karabağlar'dan Konak yönüne giden Mehmet Taylan Doğan yönetimindeki 16 MCB 22 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca, devriye gezen polis memuru 43 yaşındaki Himmet Sargın yönetimindeki 35 A 64261 plakalı polis otosuna yandan çarptı. Kazada polis Himmet Sargın ile yanındaki polis memuru 46 yaşındaki Mehmet Zeki Atabay ve otomobil sürücüsü Doğan yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından polis memurları Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralı ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin tedavisi sürerken, tedavisi tamamlanan sürücü Mehmet Taylan Doğan gözaltına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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