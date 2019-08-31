Kırmızı elmas da ihracat dönemi başladı

Bursa'nun İnegöl ilçesinde "Kırmızı Elmas olarak nitelendirilen 7 veren çileğinin Rusya ve Gürcistan'a ihracatı başladı. Yıllardan bu yana üretimi yapılan çileğin ilk kez ihracatı yapılıyor.

İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesinde yıllardan bu yana üretilen çileğin ilk kez ihracatı gerçeklmeşti. Yıl boyunca 2 ülkeye toplam bin ton çilek ihraç edilecek. Kurşunlu mahallesinde yetişen çilekleri taşıyan TIR'lar, Rusya ve Gürcistan'a gitmek için yola çıktı.

BİN TON İHRACAT

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Kurşunlu mahallesinin çileğinin tadının tüm Türkiye tarafından bilindiğini söyledi. Bölgede 12 bin dekarlık alanda çilek üretimi yapıldığını ifade eden Çelik, "Bu güne kadar iç piyasaya satışı yapılıyordu. Geçen günlerde 6 TIR civarında Rusya'ya çilek gönderdik. Bugün de Gürcistan'a çilek ihracatı yapıyoruz. Bizim çileğimiz aromasının yüksekliği, raf ömrünün uzun olması ve tadıyla kendini kanıtlamış. Dolasıyla da çok rağbet görmeye başladı. Bizler de bundan mutluyuz. 10 sene önce çilek üretimine başlandı. Burada 30 bin ton çilek üretimi yapılıyor. Bu sene iki ülkeye yaklaşık bin ton çilek ihraç etmek istiyoruzö dedi.

YÜZDE 20'Sİ İHRAÇ EDİLİYOR

Çilek ihracatı yapan Ali Satılmış ise, "Çilek üretimimizle mahallemizin adı Türkiye'ye duyuruldu. Bir çok köyde yaşayan insanlar şehirlere taşınıyor. Kurşunlu mahallemizde ise tersine göç yaşanıyor. Bu yıl çilek üretimimizin yüzde 80'ini büyük şehirlere gönderdik, yüzde 20'lik kısmını ise Rusya ve Gürcistan'a ihraç ediyoruz. Nisan ayında hasadına başladığımız hasadımız Aralık ayına kadar devam etmektedir. Ciddi bir gelir elde etmekteyizö dedi.