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Kırmacı: Cep telefonundan sorgulama ile kurbanlıklar güvenle alınabilir

SAMSUN Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, vatandaşların 'HaySag' isimli mobil uygulama ile kurbanlık hayvanın küpe numarasını girip, bilgilerini sorgulayarak güvenle alabileceklerini söyledi. Yaklaşan Kurban Bayramı...

Kırmacı: Cep telefonundan sorgulama ile kurbanlıklar güvenle alınabilir
SAMSUN Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, vatandaşların 'HaySag' isimli mobil uygulama ile kurbanlık hayvanın küpe numarasını girip, bilgilerini sorgulayarak güvenle alabileceklerini söyledi.
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, vatandaşların kurbanlık hayvanlarını seçerken dikkatli olmaları ve küpe numarası olmayan hayvan almamaları gerektiğini söyledi. Vatandaşların alacakları, kurbanlıklarla ilgili bilgileri kupe numarası ile öğrenebileceklerini dile getiren Kırmacı, "Bakanlığımız çalışmalarıyla daha önceki yıllarda vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş olan 'Küpe sorgulama' web sayfamız, bu yıl da kurban bayramı öncesi, TÜRKVET'te kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla 'https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr' adresi üzerinden erişime açıktır. Söz konusu bilgiler e-devlet üzerinden de sorgulanabilmektedir" dedi.
Kurbanlık hayvan alacak kişilerin 'HaySag' mobil uygulamasını cep telefonlarına indirip, küpe numarası sorgulayarak kurbanlarını güvenle alabileceklerini belirten Kırmacı, "Bakanlığımızca kurbanlık hayvan alımlarında dikkat edilecek hususlar hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün kurban rehberi de web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımızın kurbanlarını alırken bilinçli olmalarını, bu vesileyle sağlıklı ve güven içinde bir bayram geçirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

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