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Kirlilik protestosu sonrası CHP'li vekile doğum günü sürprizi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA() BURSA’nın Kestel ilçesinde  bulunan Bursa Çimento Fabrikası’nın insan sağlığına zarar verdiğini iddia eden CHP'liler basın açıklaması yaptı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Bursa...

Kirlilik protestosu sonrası CHP'li vekile doğum günü sürprizi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA() BURSA’nın Kestel ilçesinde  bulunan Bursa Çimento Fabrikası’nın insan sağlığına zarar verdiğini iddia eden CHP'liler basın açıklaması yaptı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Bursa Çimento fabrikasının ürettiği bir torba çimento için 25 kilo kömür yakılması gerekiyor. Çimento bacalarından salınan ve havayı kirleten küçük partiküller hastalık ve ölümlere neden oluyor” dedi. Basın açıklamasından sonra partililer, Milletvekili Kayışoğlu'na sürpriz yaparak 39'uncu yaş gününü kutladı.
CHP Kestel İlçe Başkanlığı’nca Yeni Mahalle de düzenlenen basın açıklamasına, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir, Kestel İlçe Başkanı Yıldıyar Atlı, partililer ve vatandaşlar katıldı. Bursa Çimento Fabrikası’nın üretim sırasında bacalarından saldığı partiküllerin kansere sebep olduğunu iddia eden CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Bursa Çimento fabrikasının ürettiği bir torba çimento için tam 25 kilo kömür yakılması gerekiyor. Çimento bacalarından salınan ve havayı kirleten küçük partiküller hastalık ve ölümlere neden oluyor. Son yıllarda Kestel’de artan kanser vakaları bu noktada hepimizin dikkatini çekiyor. Alınan raporlara göre, Bursa Çimento'nun insan sağlığını tehdit ettiği belirtiliyor. Fabrikanın acilen şehir dışına çıkarılması gerekirken, yıllık kapasitesini 1 milyon 850 bin tondan 4 milyon 250 bin tona çıkartmak istiyorlar. Bursa Çimento'nun ürettiği porland çimento, güvenlik bilgi formunda, çimento tozunun solunmasının sağlığa zarar vereceği ve 1-2 yıl içinde ölüme neden olabileceği belirtiliyor" dedi.
PROTESTO SONRASI KUTLAMA
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, basın açıklaması sonrası partililerin kendisi için hazırladığı doğum günü sürprizi ile karşılaştı. 39 yaşına giren Kayışoğlu için partililer “İyiki doğdun Nurhayat” diyerek doğum günü pastası kesti. 

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