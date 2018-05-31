Kırkpınar'ın yeni ağalık ihalesi 7 Haziran'a yapılacak

EDİRNE Belediye Başkanlığı, ağalık ücretini zamanında ödemediği için işadamı Ahmet Çetin'in Kırkpınar ağalığını iptal ederek düşürmesinin ardından 7 Haziran'da yeni ağalık ihalesi yapılacağını açıkladı.

Edirne Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, ihalenin pazarlık usulü ile 7 Haziran Perşembe günü saat 15.00'de Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleştirileceği açıkladı. İhaleye girmek isteyenlerin ek teminat ve geçici teminat bedeline ait banka mektup veya makbuzları ile belirtilen saatte belediye encümenine başvurmaları istendi. Tahmini bedel 55 bin lira, geçici teminatı ise bin 650 lira olarak belirlendi. Ayrıca ihaleye katılacakların geçici teminat haricinde 11 bin lira ek teminat yatırmaları gerektiği bildirildi.

657'nci Kırkpınar Güreşleri Ağalığı için açılan ihale ile ilgili açıklama, "2018 Yılı 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Geleneksel Kırkpınar Ağalığı Ünvanı, geleneksel öğeler nedeniyle şart koşulan sembolik olmak üzere 1 (bir) adet koç, 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık usulü (arttırma) ile satışa çıkarılacaktır. İşin tahmini bedeli 55 bin lira olup, geçici teminatı 1.650 liradır. Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde ücretsiz görülebilir veya 5 bin lira karşılığında temin edilebilir" denildi.

Elinden Kırkpınar ağalığı unvanı alınan işadamı Ahmet Çetin'in yeni ihaleye katılamayacağı ve kanunen 1 yıl 'yasaklı' olacağı kaydedildi.