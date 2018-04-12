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Kırklareli Valisi'ne 'yaklaşmama' tedbiri

KIRIKKALE Valisi Orhan Çiftçi hakkında mahkeme, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde husumet yaşadığı Meltem Özkalfa'ya 6 ay yaklaşmama kararı verdi. Vali Orhan Çiftçi, bu zaman diliminde Özkalfa'nın evinin ve işyerinin yakınından...

Kırklareli Valisi'ne 'yaklaşmama' tedbiri
KIRIKKALE Valisi Orhan Çiftçi hakkında mahkeme, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde husumet yaşadığı Meltem Özkalfa'ya 6 ay yaklaşmama kararı verdi. Vali Orhan Çiftçi, bu zaman diliminde Özkalfa'nın evinin ve işyerinin yakınından geçemeyecek.
​Mudanya Belediyesi özel kaleminde çalışırken bir süre önce emekli olan Meltem Özkalfa, Kırlareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında, ilçede kaymakamlık yaptığı dönemde aralarında yaşanan husumet nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma devam ederken Meltem Özkalfa, geçen 28 Mart tarihinde koruma talebinde bulundu. Mudanya 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi 29 Mart tarihinde Özkalfa için 'Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi'ne ilişkin kanun kapsamında 6 ay süreyle koruma kararı verdi.
Buna göre Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 6 ay boyunca Meltem Özkalfa'yı iletişim araçlarıyla rahatsız etmeyecek,  evinin ve işyerinin yakınından geçemeyecek.

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